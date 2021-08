Raed Arafat, ultimele dezvăluiri despre valul patru al pandemiei: „Sfârşitul lui septembrie, prima parte a lui octombrie”

Raed Arafat [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:43, aug 28, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Nu este niciun secret faptul că de câteva săptămâni numărul cazurilor de îmbolnăvire cu coronavirus este în creștere. De două zile, România a raportat aproape o mie de cazuri, iar atoritățile spun că aceste este abia începutul. Varianta Delta a început deja valul patru al pandemiei de coronavirus în țara noastră, iar specialiștii și așteaptă să atingă apogeul la finalul lunii viitoare și începutul lunii octombrie.

Șeful DSU nici nu ia în calzul un platou, iar de o scădere nici nu se pune problema.

"Foarte greu de spus, să vedem, sfârşitul lui septembrie, prima parte a lui octombrie, să vedem dacă începe să scadă după, dar clar că momentan vom asista la creştere mai departe, nu la platou şi nu la scădere. Consider că vom vedea încă o creştere cel puţin în următoarea perioadă, o săptămână-două vor fi creşteri”, a dezvăluit la un post de televiziune șeful DSU.

COVID-19 [Sursa foto: PixaBay]

Raed Arafat: „L a lockdown real nu vom putea ajunge din nou”

Șeful DSU spune că nu se mai pune problema de o carantină generală, așa cum s-a întâmplat în luna martie a anului trecut. Totuși, nu se știe ce se va întâmpla în cazul spitalelor. În trecut, ca urmare a numărului mare de bolnavi COVID în stare gravă, unitățile sanitare erau arhipline și abia se mai găseau locuri la ATI.

Acum, Raed Arafat spune că nu-și dorește ca situația să se repete, mai ales că varianta Delta este mult mai cpntagioasă și agresivă și afectează într-o proporție mai mare copiii.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Citeste si: Ce se întâmplă cu purtarea măștilor! Raed Arafat face precizări: „Asta nu pot să o exclud”

"Eu cred că la lockdown real nu vom putea ajunge din nou pentru că avem mai multe mijloace. Nici în valul trei nu am avut un lockdown total şi am avut măsuri mult mai calculate şi mai ţintite decât un lockdown cum a fost în sensul cuvântului din alte ţări, în care toată lumea a stat acasă şi totul a fost închis. Noi nu am avut acest lucru.

Citeste si: S-a întors complet vindecată de COVID-19 din spital și și-a găsit soțul mort din cauza virusului

Depinde valul patru ce impact va avea pe sistemul sanitar. Noi avem 5 milioane de persoane vaccinate, asta înseamnă că aceste persoane, chiar dacă unii dintre ei se vor infecta, nu ajung în Terapie Intensivă, adică a fi apăraţi în a ajunge într-o stare critică. Vaccinul chiar dacă poate să scadă în eficienţa de la 90 şi ceva la sută la 70 şi ceva la sută, după o perioadă de timp, totuşi prevenirea de a ajunge într-o stare gravă este clară şi este validă. Dar rămân cei nevaccinaţi şi rămân copiii care, parte dintre ei, nici nu pot fi vaccinaţi. Varianta Delta are un efect mult mai mare asupra copiilor, este posibil să ne trezim cu mai mulţi copii infectaţi şi o parte din ei să ajungă spitalizaţi sau chiar în Terapie Intensivă”, a mai adăugat Raed Arafat.