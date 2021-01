Rafaelo de la Puterea dragostei, accident de mașină cu Mustangul! A fost făcut praf seara trecută

In articol:

Rafaelo nu a început prea bine nou an. Fostul concurent de la Puterea dragostei a trecut prin momente de panică noaptea trecută, după ce a făcut accident cu Mustangul.

Rafaelo și-a lovit Mustangul! Primele imagini cu mașina după accident

, iar partea dreaptă e făcută praf după impact. Din fericire, însă, nu este vorba despre un accident grav, iar cântărețul este bine și nu a pățit nimic.

„Răzi? (n.r- Rafaelo către Iulian Pîtea) Ia uitați, mă. Ce părere aveți. Cadou de început de an. Ia uite. Toată partea dreaptă... Nu mai zic nimic. Noapte buna”,a transmis Rafaelo imediat după ce și-a lovit mașina. Acesta se afla cu Iulian Pîtea, fostul războinic de la Exatlon, care a făcut haz de necaz în ceea ce privește situația în care se află prietenul lui Rafaelo, care acum va fi nevoit să își ducă mașina la reperat.

Artistul mai are câteva mașini, la fel

de scumpe și care îți iau ochiul la prima vedere și deși încearcă mereu să aibă grijă de ele, se pare că de data aceasta nu i-a ieșit.

Mustangul roșu cu care s-a tot fotografiat în

Ce declara Rafaelo despre mașini și bani, după ce a ieșit de la Puterea dragostei

ultima perioadă este avariat, iar acum artistul va fi nevoit să rămână fără el o perioadă, până o va repara. Bineînțeles că mai important decât mașina este faptul că artistul nu a pățit nimic și că poate răsufla ușurat.

„Anul trecut am participat la Puterea dragostei. A fost o oportunitate să găsesc pe cineva, sa leg prietenii și, de ce să nu recunoaștem, să cresc social.(...) În momentul în care am început să cresc, mi-am auzit vorbe: asta face videochat, ma, asta își bagă, își face... Arată bine, e frumos. Acum că am apărut la TV, pff, cine e norocosul asta?! Lasă că se află și despre el.

Nu e vorba că ești cineva pentru că ai ajuns acolo, e cale lungă pentru a ajunge persoană publică. Mi-am asumat când am ajuns acolo. Existau și multe comentarii negative. Însă 80% erau pozitive, într-o săptămână de la 20% negative am ajuns la 2%. Când am intrat acolo aveam 20k, iar când am ieșit am ajuns la 100k. Lumea mă oprea pe stradă să mă felicite.

După ce am ieși de acolo m-am axat pe social-media. Am făcut mai multe postări, am interacționat cu lumea. Lumea mă cunoștea și pentru mașia aurie. Hai să vă spun cum am ajuns să îmi fac mașina gold. Când am mers în Dubai, toată lumea era strânsă în jurul unei mașini. Când m-am apropiat, era o mașină de lux aurie. Cand am văzut-o, mi-am zis că următoarea mașină o să o fac așa. Aveam și atunci o mașină bună, însă eu mă plictisesc repede de ele și le schimb. Am ajuns să-mi iau mașina asta pentru că merită făcută aurie.(...)”,a spus Rafaelo într-un vlog, anul trecut. (De unde are Rafaelo bani?! Ce alte mașini de lux deține în afară de bolidul auriu!? Adevărul despre averea lui AICI)