Rafaelo suparat, după ce nu a mai scos piese cu Vulpita

Așa că se poate spune fără exagerare că Rafaelo a dat lovitura abia după colaborarea cu Vulpița. Melodiile lui Rafaelo cu Vulpița au ajuns pe primele locuri pe Youtube, cu milioane de vizionări.

Rafaelo si Vulpița au scos melodii care au urcat in topuri

Zilele trecute, Rafaelo a filmat videoclipul unei noi melodii în care cântă fără Vulpița, însă a avut parte de o surpriză neplăcută. ”Sunt foarte supărat că promo-ul noii mele piese nu este așa de vizionat după cum mă așteptam. Am realizat încă o dată cu această ocazie ce se caută la noi în România”, a transmis Rafaelo supărat.

E normal ca Rafaelo să fie supărat! Celebritatea pe care a cunoscut-o cu melodiile cântate cu Vulpița se pare că nu-l mai ajută acum.

Rafaelo, în videoclipul celei mai noi melodii

Rafaelo a făcut tot ce se poate pentru a ajunge celebru

În plus, Rafaelo a mărturisit într-un vlog în urmă cu ceva timp că a făcut tot ce a putut să devină faimos. Chiar și participarea lui anul trecut la Puterea dragostei a făcut parte din acest plan al lui. Rafaelo se pare că nu s-a dus la Puterea dragostei pentru a-și găsi o iubită, ci pentru a-l cunoaște lumea. De altfel, după ce a părăsit emisiunea puterea dragostei, Rafaelo a fost la un pas de un scandal după ce s-a aflat că își lăsase iubita acasă.

Iată ce spunea Rafaelo în vlogul său despre lupta sa pentru celebritate:

”Anul trecut am participat la Puterea dragostei. A fost o oportunitate să găsesc pe cineva, sa leg prietenii și, de ce să nu recunoaștem, să cresc social. (...) Mi-am asumat când am ajuns acolo. Existau și multe comentarii negative. Însă 80% erau pozitive, într-o săptămână de la 20% negative am ajuns la 2%. Când am intrat acolo aveam 20k, iar când am ieșit am ajuns la 100k. Lumea mă oprea pe stradă să mă felicite”, a povestit Rafaelo.