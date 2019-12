Raffaello, fostul concurent de la Puterea Dragostei, are două mașini de lux cu care se mândrește oriunde se duce. Una dintre ele este un Mustang auriu care îți ia ochii.

Raffaello de la Puterea Dragostei și-a lovit mustangul? Ce s-a întâmplat cu mașina lui de lux

Într-unul dintre vlogg-urile sale postate pe Youtube, Raffaello dă de înțeles prin descriere că și-a lovit mașina de lux, dar se pare că lucrurile nu sunt deloc așa.

Raffaello de la Puterea Dragostei și-a scos Mustangul din garaj și a ieșit cu el la plimabare, dar înainte de a da o tură de oraș a fost nevoit să treacă pe la spălătorie. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a fost uimit când a ajuns la spălătorie și a trebuit să își spele singur mașina.

„Deci eu am venit la spălătorie ca să mi-o spele cineva. Am văzut că e liber aici și am zis că gata mi-o spală. De unde, când am ajuns aici mi-au zis că trebuie să păl singur. Și ce jet avea, ca la fântână, acasă. Asta e.”, a spus Raffaello.

Fostul concurent de la Puterea Dragostei se mândrește cu cele două mașini ale sale și a făcut o adevărată ședință foto între cele două mașini de lux.

Cu toate că și-a luat o mașină cu 400 de cai putere, Raffaello nu o poate scoate din garaja iarna din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

, a spus Raffaello despre mașina lui exclusivistă.