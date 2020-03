Aparitia Biancai Rus, in editia din aceasta seara „Bravo, ai stil! Celebrities”, ii face pe cei trei jurati sa taxeze lipsa de imaginatie stilistica a concurentelor, in general. Tinuta propusa de Bia nu il impresioneaza pe Catalin Botezatu, in ciuda dragalaseniilor de care face risipa cantareata. Juratul pare de neinduplecat, asa ca Bianca Rus riposteaza.

„Sufar nervos, nu ma punctati de doua saptamani! Domnule Botezatu, nu ma taxati, pantofii sunt frumosi ”, cere Bianca Rus indurare, in fata juratilor.

Raluca Badulescu preia fraiele jurizarii si nu pare sa fie influentata de simpatica interlocutoare.

„Tinutele pe care le aveti, majoritatea, sunt atat de slabe!! Va sfatuiesc sa va puneti toate armele la bataie: povesti, discutii, tot ce aveti de comunicat. Pentru ca eu nu cred ca publicul va va vota pentru performanta stilistica! Stilistic, sunteti praf! Iar noi lucram cu materialul clientului, nu sunteti vreo inspiratie pentru public, stilistic vorbind”, a tunat si fulgerat Raluca Badulescu.

Nici Maurice Munteanu nu a fost mai bland cu concurentele, in general, pornind de la constatarile colegei sale de jurizare.

„Nu ne putem bucura ca vedem o concurenta care a venit cu un costumas! (...) Noi am ajuns sa ne bucuram de faptul ca cineva vine cu un sacou cu marimea potrivita??”

