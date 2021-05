Raluca Bădulescu, invitată la 40 de întrebări cu Denise Rifai: "Încă depind de banii părinților"

In articol:

Raluca Bădulescu a răspuns celor mai incomode întrebări adresate de Denise Rifai. Ea vorbit despre avantajele pe care le-a avut ca fiică de politician.

Raluca Bădulescu, invitată la 40 de întrebări cu Denise Rifai

Raluca Bădulescu: "Încă depind de banii părinților"

Jurata de la "Bravo, ai stil!" este innebunită după haine și cheltuie sume enorme pe articole vestimentare și accesorii scumpe.

"Toată viața mea am alergat după următoarea cumpărătură. Eu sunt chiar obsedată. Ținând cont că noi comentăm atât concurentele la "Bravo, ai stil!", cât și vedetele în cadrul rubricii "Teo Show", evident că nu putem veni îmbrăcați oricum și să avem orice fel de imagine. Hainele sunt viața, iubirea, sufletul meu. Credeți-mă că în fiecare zi și în fiecare săptămână îmi cumpăr lucruri foarte scumpe, lucruri mai puțin scumpe, nu are importanță, important e să intre pe ușa casei în fiecare zi dacă se poate, dacă nu la două zile, un colet. Cum de la o vreme nu mai putem fi în magazine fizic, comand. Dacă pentru unii oameni normali la cap, cum este și soțul meu, vacanțele înseamnă o bucurie, eu și pe plaja, și de la vânzătorii ambulanți care vând chestii vreau să cumpăr ceva.

Eu de la plajă nu plec cu mâna goală. Sunt obsedată de cumpărături, sunt obsedată de haine.", a spus Raluca Bădulescu.

Raluca Bădulescu a vorbit și despre avantajele pe care le-a avut în calitate de fiică de om politic.

"Tatăl meu este și a fost un exemplu pentru noi restul familie, cât și pentru toți cei care au avut privilegiul să lucreze cu el. Niciunul nu am avut funcții, nu s-a pus problema de astfel de favoritisme. S-a ocupat de educația noastră și s-a ocupat să nu ne lipsească nimic.

Însă nu în sensul de răsfăț prost înțeles cum ar fi mașini scumpe, bani aruncați în cluburi și haine de foarte mulți bani așa cum îmi doream eu. A trebuit să le merităm. Faptul că eu sunt fiica lui Doru Bădulescu și a Nicoletei Bădulescu pentru mine este o mândrie. Când am intrat la facultate mi-am dorit mult de tot o mașină, am primit o mașină de la părinții mei, dar nu aceea pe care mi-o doream eu. Ne-au învățat și ne-au educat să muncim.", a povestit Raluca Bădulescu.

Astăzi este o femeie puternică, pe picioarele ei, cu proiecte frumoase în televiziune, însă se întâmplă adesea să mai ceară sprijinul părinților. Raluca Bădulescu recunoaște că obsesia ei pentru haine o împinge adesea să ceară ajutorul financiar al părinților.

"Încă depind de banii părinților. Să nu vă imaginați că la vârsta asta nu mai pun mâna pe telefon: alo, am văzut o jachetă și mă tăvălesc. Pentru diferența de bani pe care nu o am, îi sun pe ai mei. Vreau să fiu pe picioarele mele, mă bucur că aici la Kanal D mi-am îndeplinit visul. Consider că mi-a dat Dumnezeu norocul să mă nasc într-o familie și să am tot. Fără sprijinul părinților mei nu știu dacă aș fi reușit să ajung unde sunt astăzi. Sprijinul părinților a contat, contează și va conta enorm.", a spus Raluca Bădulescu.