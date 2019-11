Raluca Bădulescu: “La primul show, voi purta un costum facut din 300 de metri de aplicatii cu cristale”

Este cel mai iubit personaj din lumea modei, o personalitate complexa, care nu inceteaza sa surprinda. Supranumita si alintata de milioanele de fani cu apelativul ”Regina Regeasca”, a intrat in sufletele romanilor prin efervescenta si sinceritate debordanta.

Excentrica in aparitiile sale, pe tocuri ametitoare, cu peruci devenite semnatura personala, si cu nelipsitele unghii rosii, a reusit sa duca la un alt nivel moda si postura de jurat intr-un show de televiziune devenit fenomen. E pata de culoare…aurie, in orice camera paseste, si are o exprienta de viata incredibila. A fost profesoară de limba română și engleză, a trecut prin experienta de corporatie, ca trader de produse petroliere, dar dintotdeauna a trait pentru moda si muzica. Dorinta de a deveni o voce importanta in moda i s-a implinit, acum este timpul sa uimeasca print-un proiect inedit care reuneste cele doua pasiuni, moda si muzica, un concept fashion transpuns intr-un spectacol de club - ‘’REGINA REGEASCA WHEN FASHION MEETS MUSIC”.

“Pasiunea mea principala este moda, dar muzica m-a urmarit de-a lungul vietii. In calatoriile mele in Ibiza s-a nascut ideea acestui proiect. Am fost mereu fascinata sa vad pe scena, in cluburi, aparitii extraordinare, costume care m-au fascinat si care capatau parca o forta si mai mare de seductie datorita muzicii, a ritmului, a spectacolului luminilor. Pentru mine era desfasurarea unui spectacol total, cu o incarcatura estetica si emotionala puternica. A venit timpul sa fructific ideea care ma urmareste de ceva vreme. In acest nou proiect, imi doresc sa imbin muzica cu moda, de aici conceptul “REGINA REGEASCA - WHEN FASHION MEETS MUSIC”, un concept fashion transpuns intr-un spectacol de club”, spune Raluca Badulescu.

O pasiune care o va aduce in spatele pupitrului de DJ, pentru a impartasi cu toti fanii melodiile care o fac fericita. Un adevarat Celebrity DJ, intocmai ca Paris Hilton, Idris Elba (actor) sau Virgil Abloh (director creativ pentru barbati la Louis Vuitton si director executiv Off-White).

Locul in care s-a nascut acest vis este Ibiza, acel spatiu unic, in care muzica house e dusa la rang de arta. E locul in care Raluca a cunoscut unii dintre cei mai importanti DJ din lume care reusesc sa magnetizeze mii de oameni prin bucuria ritmului. Iar din multime pana pe scena a fost doar un pas. Asa ca in vacanta din aceasta vara, s-a nascut si proiectul “REGINA REGEASCA- WHEN FASHION MEETS MUSIC”, la care Raluca viseaza de mai bine de un deceniu. Imaginea creata Reginei Regesti, in sedinta foto de lasansare, a fost una speciala, purtand un costum din metal semnat de Manuel Albarrán, designerul ce a creat costume de scena pentru artiste precum Beyonce, Rihanna, Katy Perry, Nicki Minaj sau Madonna (Super Bowl 2012) pe langa colaboarile sale cu Nick Night, Isabella Blow, Angelina Jolie, Givency, etc.

“De 12 ani, eu si sotul meu mergem la Ibiza. Pentru mine Ibiza e mai mult decat aceea insula magica, am cunoscut mai bine acolo magia spectacolului de club. Magia creata de artist pe scena, cand mixeaza muzica. Eu nu ma refer la performanta vocala, pentru ca eu nu am voce sa imi permit sa fac altceva, ci la mixat muzica’’, adauga Raluca Badulescu vorbind despre frumusetea electrizanta show-urilor de care sa bucurat in Ibiza si care au inspirat-o. O magie pe care o va aduce si in Romania.

30 noiembrie, la Bucharest Fashion Week, prima reprezentatie REGINA REGEASCA- WHEN FASHION MEETS MUSIC

O prima aparitie incendiara va avea loc pe 30 noiembrie, la Bucharest Fashion Week, un spectacol total, de muzica si moda, “orchestrat” de Regina Regeasca. Veti descoperi astfel o noua fata a Ralucai Badulescu, la lansarea noii colectii semnate de excentrica vedeta in colaborare cu Alexandru Raicu. (Bucharest Fashion Week @ Soirée Exclusive Venue @ 20:00h)

“Tinuta pe care o voi purta este realizata din catifea si din 300 de metri cu aplicatii de cristale. Voi fi stralucitoare! Bijuteriile sunt facute special, castile sunt incrustate cu cristale Swarovsky”, a adaugat Raluca Badulescu despre tinuta create special pentru acest eveniment.

Noaptea va continua in noul punct zero al distractie din capitala - Club Oxya (Caroteni 11 Bucuresti, @ 01:30h). Aici, dupa miezul noptii, Regina Regeasca va da play primului DJ set, intr-un spectacol unic pe piata de entertainment din Romania.

“Sunt deja date stabilite pentru aparitii in unele dintre cele mai mari cluburi din tara si sunt foarte fericita pentru ca asa o sa am un contact direct cu cei care ma cunosc de la <Bravo ai Stil!>, care aprecieaza ceea ce fac si cu care sa impartasesc o ora din magia muzicii, cu costume frumoase si dansatori desavarsiti”, a adaugat entuziasmata Raluca Badulescu.