Raluca Bădulescu de la „Bravo, ai stil! Celebrities” abia așteptă ca lucrurile să revină la normal și să poată munci din nou. Așa cum a spus chiar ea de mai multe ori de când stă acasă, îi e dor de emisunea de la Kanal D, de ceilalți jurați, Cătălin Botezatu și Maurice Munteanu, dar și de concurente.

Raluca Bădulscu, o mare fană a saloanelor de înfrumusețare, a recunoscut că abia așteaptă să meargă din nou la specialiștii cae au, de obicei, grijă ca ea să arate impecabil.

Raluca Bădulescu s-a îngrășat de când stă acasă

De când stă în izolare, Raluca Bădulescu nu mai reușește să respecte același regim alimentar. Frumoasa jurată de la „Bravo, ai stil! Celebrities” a recunoscut că, la fel ca mulți dintre noi, mănâncă mai mult decât înainte.

„A fost un proces foarte lung, acesta de a slabi. De preferat este să nu fac excese alimentare, dar în această perioadă nu am reușit. Acum am în jur de 60 de kilograme, am avut și 52 de kilograme. Sunt fericită că pot purta orice fel de haină vreau eu, având în vedere că au fost mulți ani din viața mea când nu am putut purta ce îmi doream. (…) Să ridice mâna cine nu a făcut excese alimentare în această perioadă. În fiecare zi îmi promit că asta este ziua când mă voi opri din mâncat ciocolată. Încă nu am reușit, să sperăm că de mâine”, a mai declarat Raluca Bădulescu pentru sursa mai sus citată.

În plină pandemie de coronavirus, vedeta rămâne totuși optimistă. „Niciodată nu m-am gândit, nici în cel mai negru coșmar al meu, că vom experimenta la nivel planetar această situație. Sunt un om optimist și sunt sigură că vom depăși curând această criză. Nu știu ce înseamnă acest curând, dar nu pot să sper decât că va fi cât mai repede”, a mai spus ea.