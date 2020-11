Raluca, declarații incredibile cu o lună înainte să se despartă de Pepe! ”Nu am încredere în el! N-o să recunoască niciodată că a ieșit cu alta, nici dacă-l tai pe vene!” Cum a răspuns când a fost întrebată ce ar face-o să îngheie relația!

Raluca a venit la show-ul online al lui Pepe

Raluca Pastramă a dat o singură dată un interviu, iar acesta a avut loc în urmă cu o lună și jumătate, pe canalul de Youtube al soțului ei, Pepe. Discuția a ținut trei ore și jumătate iar la un moment dat, Raluca a fost întrebată dacă este geloasă și dacă Pepe îi oferă motive de îngrijorare.

Raluca despre Pepe: ”Te cam iert”

Deși, inițial Raluca a negat că e geloasă, discuția a degenerat destul de mult și a trecut din registrul glumei în cel al unui schimb de idei destul de serios. Soția lui Pepe a explicat că nu se uită niciodată în telefonul partenerului ei pentru că nu vrea să-și facă sânge rău, că nu are încredere în el și că lucrul care ar face-o să încheie relația ar fi dacă Pepe ar fi violent.

Raluca: Nu, dacă tu de la bun început, cumva m-ai dresat... Noi ne-am obișnuit așa, cu plecările tale, cântările, emisiunile pe care le-ai avut... Ai fost tot timpul lecat de acasă.

Pepe: Raluca chiar nu e geloasă. Pe cuvântul meu de onoare...

Raluca și Pepe sunt căsătoriți de 8 ani

Raluca: Depinde la ce se referă... Dacă am încredere în el? Nu, n-am încredere în el!

Pepe: Stai puțin, stai, stai... De ce n-ai încredere în mine, m-ai prins vreodată cu cineva?... Pe bune, cât de prost să fii să stai să fii prins, dacă ar fi să faci ceva. Și cât de inconștient să fii să faci ceva când ai așa nevastă acasă, adică pe bune...

Raluca: Dacă îi scrie vreuna? Păi, eu nu am parola lui de la telefon. Dacă îi scrie vreuna îi apare notificare, nu apare nimic pe ecran! Ca idee!

Pepe: Dar cine să-mi scrie mie?...

Raluca: Îți dai seama, doar cântări...

Pepe: Oricum, dacă te apreciază cineva, te apreciază tot pentru că... interpretezi!

Raluca: Știi cum e? Dacă nu cauți... Sau invers, dacă mai cauți... Dar eu, fiind foarte ocupată cu copiii mei, cu munca, de ce să stau să-mi caut eu ceartă în casă? Oricum, dacă vei căuta, o să găsești!

Pepe: Mentalitate sănătoasă!

Raluca: Nu! E nesănătoasă, dar... aia este, ce să faci, când te înhami într-o situație, ca să fie bine...

Pepe: Dar ce mă, greșesc eu cu ceva? E ca și cum tu... mă cam ierți, așa, dar hai...

Raluca: Păi te cam iert!

Pepe: Ce am făcut?

Raluca: Nimic mă, nimic!... Dacă Pepe este gelos? Păi uite, nu mă lasă să-mi fac canal de Youtube!

Pepe: Eu nu te las? Cum să zici așa ceva... Pe bune, deci să nu exagerăm! Dragii mei, nu are motive să fie geloasă!

Raluca: Exclus, nu-l ascultați!

Pepe: Nu am greșit niciodată, unde naiba să găsesc ce am acasă?

Raluca: Asta e altceva! Bărbate, mulțumește-i lui Dumnezeu că am o creștere frumoasă de la mămica mea. Că eu nu am văzut în casă la mine scandal, eu nu am văzut-o pe mămica mea să-l certe pe tata sau să... Am văzut în casă liniște, am învățat de la mama că cel mai bine este să păstrezi liniștea și să nu cauți nod în papură...

Pepe: Că găsești, dacă cauți!

Raluca: Mulțumesc, ți-ai răspuns singur, vezi?

Raluca: ”Nu l-aș ierta dacă ar ridica mâna la mine”

Pepe: Ce să cauți în telefon, dacă e o nebună care îmi scrie aiurea?

Raluca: Păi asta zic, nu mă supăr, bărbate, ce rost are să mă supăr?

Pepe: Doamne ferește, păi dacă nu te-ai supărat până acum, că n-ai avut de ce... Cum să te superi pe ceva ce n-ar fi?

Pepe si Raluca au anunțat că divorțează

Raluca: Eu am încredere în tine... Știi ce contează, de fapt, în viață, că femei și fete sunt peste tot, asta este viața, n-ai ce să faci! Tentații sunt peste tot! Prioritatea mea o reprezintă familia mea, copiii mei și liniștea casei mele. Nu că accept, dar când nu știi, n-ai ce să accepți. (...) Uite aici o întrebare! Peste ce nu ai putea să treci într-o relație și i-ai pune punct? Nu știu, să ridice mâna la mine, așa ceva chiar nu aș accepta!

Pepe: Doamne ferește! Hai că n-am făcut asta în viața mea!

Raluca: Păi cum ar fi fost să fi făcut? Dacă ai fi făcut, nu mai eram aici! (...) Ce-aș face dacă l-aș prinde pe Pepe cu altă femeie? Dacă l-aș vedea cu alta, chiar dacă ar fi pe bune, mi-ar spune că e o fată cu care s-a întâlnit, urmează să încheie un contract pentru un concert, vrăjeală, îți dai seama! El n-o să recunoască nici dacă-l tai pe vene!

Pepe: Asta nu s-ar întâmpla pentru că Pepe nu face greșeli d-astea, nu pune în pericol căsnicia lui pentru nimic.

Raluca: Uite ce spun oamenii, că ești vulpoi bătrân!