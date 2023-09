Raluca Drăgoi a născut înainte de termen, după ce a căzut! Care este starea artistei în aceste momente: „M-am speriat”

In articol:

Raluca Drăgoi este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, lucru care s-a întâmplat și pe perioada cât a fost însărcinată, căci și-a ținut admiratorii la curent cu aproape tot ceea ce s-a întâmplat în viața sa.

Ei bine, așa s-a întâmplat și de curând, în cadrul unui interviu, asta pentru că tânăra a povestit de ce și-a adus bebelușul pe lume mai devreme decât s-ar fi așteptat chiar și ea.

Concret, tânăra mămică a adus-o pe lume pe fiica sa pe data de 1 septembrie, cu o săptămână înainte de termen. În urma unei căzături, bruneta a ajuns la medicul care i-a monitorizat sarcina, speriată fiind și hotărând de comun acord cu specialistul să programeze cezariana mai devreme. Cu toate acestea, însă, atât ea, cât și fiica ei sunt bine și se bucură acum de perioada frumoasă de proaspătă mămică.

”Am născut înainte de termen pentru că m-am încăpățânat puțin. Am avut o căzătură din greșeală, m-am speriat. Am discutat cu doamna doctor și am căzut de comun acord să fie nașterea programată cu o săptămână mai devreme. A fost o naștere prin cezariană”, a declarat Raluca Drăgoi, pentru un post TV.

Visul neașteptat pe care Raluca Drăgoi l-a avut înainte de a afla sexul bebelușului

În urmă cu ceva timp, Raluca Drăgoi a povestit că înainte de a afla sexul bebelușului, bruneta era convinsă că va fi mămică de băiețel, asta pentru că a avut un vis în care își ținea în brațe copilul, acesta fiind îmbrăcat în albastru.

„Eu am simțit că o să fie băiețel și așa am visat-o pe mama mea pentru că a venit în vis și mi-a așezat un bebeluș într-un costumaș albastru, dar știi că în realitate ce visezi este invers decât în vis”

, spunea Raluca Drăgoi pentru un post TV.