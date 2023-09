Raluca Drăgoi a vorbit despre a doua sarcină, la doar două săptămâni după ce a devenit mamă pentru prima dată! I-a surprins pe toți

In articol:

Raluca Drăgoi traversează în aceste momente una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Cunoscuta cântăreață din industria manelelor a născut pentru prima dată, în urmă cu mai puțin de o lună, iar noul rol de mămică pare că i se potrivește perfect.

Iată că în cadrul unui interviu recent, ea a vorbit și despre cel de-al doilea copil!

Raluca Drăgoi, declarații surprinzătoare despre cel de-al doilea copil

Raluca Drăgoi se poate declara în aceste momente o femeie împlinită pe toate planurile. Cântăreața din lumea manelelor are un succes colosal pe plan profesional, iar în viața de zi cu zi are motive mari de bucurie. Unul dintre acestea fiind chiar fetița ei, care a venit pe lume în urmă cu mai puțin de o lună.

Deși a trecut foarte puțin timp de la naștere, artista a vorbit recent despre cel de-al doilea copil. Chiar în cadrul unui interviu televizat, ea a mărturisit că în timp ce era însărcinată se gândea adesea la următorul bebeluș din viața ei. Cu toate acestea, a recunoscut că în prezent nu mai poate spune același lucru și mărturisește că mai așteaptă până la momentul în care va fi din nou însărcinată.

„Până să o nasc pe Maria m-am gândit, acum zic că mai stau puțin. Nu credeam că o să fie așa cu durerile, durerile de după. Nu trebuie să se sperie mămicile, de dragul copilului treci și prin durerile astea că sunt normale.”, a dezvăluit Raluca Drăgoi, în cadrul unui interviu televizat.

Ce schimbări a făcut Raluca Drăgoi, înainte să nască

Ei bine, Raluca Drăgoi a fost o mamă grijulie încă de când micuța Maria era în pântece, astfel că a făcut schimbări importante pentru momentul în care a apărut pe lume fetița.

Una dintre acestea fiind chiar locuința, căci în urmă cu câteva luni, cântăreața și iubitul ei și-au achiziționat o nouă casă, unde stau acum împreună cu fetița lor și familia.

„Este fetița mea mult așteptată, este copilul meu pe care l-am așteptat foarte mult și este cel mai dorit copil. Am mai pus la punct anumite chestii, mobila din dormitor(...) Bebelușul se va naște într-o casă nouă, alături de noi și de familiile noastre și sunt copleșită de emoții pentru că am aflat de dimineață.(...) Data estimată a sarcinii era undeva la 14-15 septembrie, dar fiindcă am ales să fac cezariană, o să fie undeva mai devreme, pe 8 septembrie”, spunea Raluca Drăgoi, în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni televizate.

