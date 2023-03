Raluca Drăgoi le-a făcut o mare bucurie fanilor! Artista a dezvăluit sexul bebelușului

In articol:

Mult a fost, puțin a mai rămas, până când Raluca Drăgoi va deveni mamă pentru prima dată. De curând, artista a aflat chiar și sexul bebelușului și nu s-a abținut să nu împărtășească bucuria și cu fanii ei, motiv pentru care a făcut o serie de declarații despre acest subiect.

Mai precis, tânăra urmează să aducă pe lume o fetiță și este extrem de fericită, mai ales că și-a dorit acest copil foarte tare, conform spuselor sale. Mai mult decât atât, vedeta a mai dezvăluit că pe lângă bucuria că va aduce pe lume primul copil, aceasta a mai precizat că ea și partenerul ei urmează să se mute la casă nouă.

"Voi avea o fetiță și sunt foarte fericită pentru că astăzi, în prima zi a primăverii, am primit cel mai frumos mărțișor, este fetița mea mult așteptată, este copilul meu pe care l-am așteptat foarte mult și este cel mai dorit copil. Suntem foarte fericiți și eu, și tăticul ei, la fel și familiile noastre în mod egal și chiar ne-am trezit de dimineață, pentru că noi am venit la casa cea nouă, am mai pus la punct anumite chestii, mobila din dormitor.", a spus Raluca Drăgoi, pentru un post TV.

Raluca Drăgoi a avut un vis înainte de a afla sexul bebelușului

O bună perioadă de timp, Raluca Drăgoi a crezut ca va deveni mămică de băiat, asta pentru că a avut un vis despre acest lucru, însă ultimul consult i-a infirmat totul, căci ecografiile au arătat că va avea, de fapt, o fetiță.

"Eu am simțit că o să fie băiețel și așa am visat-o pe mama mea pentru că a venit în vis și mi-a așezat un bebeluș într-un costumaș albastru, dar știi că în realitate ce visezi este invers decât în vis.", a mai spus aceasta.