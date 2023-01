Raluca Drăgoi primește semne prin vise de la mama ei, la 15 ani de la moartea acesteia! Artista a vorbit cu lacrimi în ochi despre conexiunea lor: "Lupt cu mine foarte mult"

In articol:

Raluca Drăgoi, o femeie puternică, dar totodată extrem de sensibilă, a vorbit despre cea mai grea pierdere din viața ei, pierderea mamei, a vorbit despre cât de mult înseamnă tatăl ei pentru ea, despre parcursul ei profesional, visul ei fiind să devină și om de televiziune sau actriță.

Raluca Drăgoi, totul despre legătura specială cu mama sa decedată

Spre final îl vom cunoaște pe Dani, viitorul soț al Ralucăi Drăgoi, omul lângă care poate zâmbi din nou, dar și pe tatăl ei, Eugen Drăgoi.

În urmă cu 15 ani, Raluca Drăgoi și-a pierdut mama. Durerea nu a dispărut, însă comunică cu ea în continuare. Invitată la Fiță cu Adiță, Raluca Drăgoi a povestit cum mama ei îi transmite semne prin vise. Artista s-a emoționat când a vorbit despre cea care i-a dat viață.

"De când s-a stins din viață mama mea, am avut și o depresie, dar am trecut peste toate. Îți dai seama că durerea din suflet nu o să treacă niciodată. Sunt 15 ani...Și aseară am visat-o. Îmi arată niște semne. E o conexiune între mine și ea. O visez foarte des. Aseară am visat-o cum gătea ciorbă. Nu plâng când mă trezesc pentru că sunt omul care la subiectul ăsta țin foarte mult. Țin foarte mult în mine, vorbesc doar ce e la suprafață. Nu intru în amănunte că mă întristez foarte rău și lupt cu mine foarte mult. Numai eu știu conexiunea dintre mine și ea.", a declarat Raluca Drăgoi.

Citeste si: Bia Khalifa, mărturisiri despre nopțile ei fierbinți- kfetele.ro

Citeste si: Cui îi va rămâne averea lui Mitică Popescu? Nu avea copii, dar se iubea de mai mulţi ani cu o angajată TVR- bzi.ro

Cei care i-au fost alături și au făcut-o să fie și mai puternică au fost tatăl ei și iubitul, care în scurt timp îi va deveni soț.

Raluca Drăgoi s-a operat să slăbească

Raluca Drăgoi a avut peste 100 de kilograme și a fost nevoită să apeleze la operație. Deși e o intervenție grea și mulți nu se refac sau o fac foarte greu, artista nu a avut probleme de genul, ba mai mult, s-a pus repede pe cântat și evenimente.

"M-am operat, am avut 106 kg, dubă...În 2019 m-am operat aici, acasă. Eu sunt genul de om care mă refac foarte ușor și fizic și spiritual și psihic, în toate felurile. În momentul ăla eu fac drama aia mare, dar îmi revin foarte repede. Eu de la operație, după 11 zile, am cântat. Eu mai vreau să mai slăbesc un pic, cum eram eu acum 1 an. și după implantul mamar, la 5 zile am cântat. Lumea zicea că sunt nebună.", a mărturisit Raluca Drăgoi, la Fiță cu Adiță.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!