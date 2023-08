Raluca Drăgoi se pregătește pentru venirea pe lume a fetiței sale! Ce a dezvăluit artista, cu mai puțin de o lună înainte de naștere: „Îmi este frică”

In articol:

Raluca Drăgoi a trecut prin mai multe decepții amoroase, până când și-a întâlnit actualul iubit, alături de care va deveni mămică pentru prima dată. Celebra cântăreață și partenerul ei de viață au aflat că vor avea un copil după doar 3 luni de relație, dar au fost extrem de fericiți la aflarea veștii.

Mai sunt doar câteva săptămâni până când artista își va aduce pe lume fetița, iar aceasta a dezvăluit că nu vrea să ia o pauză de la concerte.

Citește și: Raluca Drăgoi primește semne prin vise de la mama ei, la 15 ani de la moartea acesteia! Artista a vorbit cu lacrimi în ochi despre conexiunea lor: "Lupt cu mine foarte mult"

Raluca Drăgoi are mari emoții cu privire la momentul în care își va ține fetița în brațe, dar, până atunci, își onorează toate evenimentele. Deși va naște în mai puțin de o lună, artista nu vrea să renunțe la viața de cântăreață și își dorește să urce pe scenă până aproape de termen. Însărcinată în 8 luni, Raluca a mărturisit că nu se simte deloc rău, iar bebelușul ei nenăscut îi permite, însă, să își facă meseria și să încânte publicul cu talentul ei artistic.

Citește și: Raluca Drăgoi a făcut și ea operația de micșorare a stomacului, ca Daniel Onoriu! Ce s-a întâmplat cu artista, la 11 zile de la intervenție? Dezvăluiri neștiute

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă voi prezenta la toate evenimente în continuare. Nu sunt Dumnezeu ca să fiu 100% sigură că le voi duce la bun sfârșit, dar sper să le duc. Până la sfârșitul lui August. Este un copil foarte cuminte, este foarte liniștită în burtică. Niciodată nu m-am simțit rău. Am avut o sarcină ușoară, fără grețuri. Am întrat în 35 de săptămâni, în doar 3 săptămâni voi naște și le doresc tuturor mămicilor o sarcină ca a mea”, a declarat Raluca Drăgoi pentru Impact.ro.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS! A fost decretată starea de urgenţă în Rusia- stirileprotv.ro

Raluca Drăgoi se pregătește pentru venirea pe lume a fetiței ei [Sursa foto: Instagram]

Raluca Drăgoi a ales să nască prin cezariană

Artista a pus la punct toate detaliile pentru momentul în care va deveni mămică. Cu o lună înainte de fericitul eveniment, artista merge la cântări, purtând după ea bagajul de maternitate și este pregătită, în orice clipă, să nască. Mai mult, a ales deja și modul prin care își va aduce fetița pe lume, optând pentru o operație de cezariană, căci se teme de durerile nașterii naturale.

Citește și: Raluca Drăgoi a izbucnit în lacrimi în emisiune, când a auzit de tatăl ei! Nu se aștepta să se întâmple asta: „Ești un nenorocit. De ce?”

„Am luat absolut tot. Le-am luat din timp, pentru că nu avem timp să stăm pe acasă. Bagajul de maternitate îl am în mașină, poate o să fiu la Craiova sau la Iași. Data preconizată a nașterii este pe 8 Septembrie, așa cum am stability cu doamna doctor și voi naște prin cezariană. Este mai ok, am ales calea mai ușoară. Îmi este frică de nașterea naturală. Într-adevăr, recuperarea este puțin mai grea, dar este fără dureri”, a mai povestit artista.

Citeste si: „Nu am să mă uit la el, la ce să mă uit?! La un topor?!” Dana Roba și Daniel Balaciu urmează să fie puși față în față, după ce în urmă cu două luni a avut loc teribilul incident- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Artista a avut un vis surprinzător, înainte de a afla sexul bebelușului

În urmă cu câteva luni, Raluca Drăgoi dezvăluia că ea și iubitul ei, Dani, vor fi părinți de fetiță. Însă, înainte să afle sexul bebelușului, artista credea că va avea un băiețel, datorită unui vis neașteptat pe care l-a avut, în care își ținea în brațe copilul, acesta fiind îmbrăcat în albastru. Totuși, consultul ginecologic i-a arătat faptul că visele nu reprezintă mereu realitatea, iar medicul a anunțat-o că va avea o fetiță.

„Eu am simțit că o să fie băiețel și așa am visat-o pe mama mea pentru că a venit în vis și mi-a așezat un bebeluș într-un costumaș albastru, dar știi că în realitate ce visezi este invers decât în vis”, spunea Raluca Drăgoi pentru un post TV.