Raluca Drăgoi și-a botezat fetița. Artista și soțul ei au radiat de fericire la cel mai important eveniment din viața lor

Raluca Drăgoi și Dany au devenit părinți de curând, iar ieri, 4 octombrie, și-au creștinat fiica. Micuța a primit numele Elif Nicole Maria, iar părinții au radiat de fericire la unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor.

„Vă pup dragi prieteni, vă aștept mâine 04.10.2023 la ora 15:00 la Biserica Sfinții Mihail și Gavril Voluntari la Botezul Fetiței Mele ELIF NICOLE MARIA, seara evenimentul se va ține la Empire Events, Salon Empire ora 19:00. Toți cei care aveți plăcere vă aștept cu drag, îmi cer scuze dacă am omis pe cineva, dar sunteți foarte mulți, care aveți plăcere vă aștept cu drag”, a menționat tatăl fetiței.

Raluca Drăgoi a devenit mamă. [Sursa foto: Captură Video]

Raluca Drăgoi a născut înainte de termen

Bebelușa artistei a venit pe lume mai devreme decât ar fi trebuit, iar cântăreața a mărturisit de ce s-a întâmplat acest lucru.

Raluca Drăgoi a născut la începutul lunii septembrie. Chiar dacă a născut mai devreme, micuța a fost perfect sănătoasă, iar toată familia a așteptat-o cu sufletul la gură.

La două săptămâni de la naștere, Raluca Drăgoi a apărut pentru prima dată la televizor și a spus ce s-a întâmplat.

Tânăra a dat naștere pentru prima dată pe 1 septembrie 2023, deși trebuia să nască cu o săptămână mai târziu. Ea a ajuns în această situație după ce a căzut și s-ar fi speriat.

Imediat s-a prezentat la medicul care îi monitoriza sarcina și astfel au decis de comun acord să programeze nașterea cât mai curând.

Bruneta a născut prin cezariană, iar fetița ei este perfect sănătoasă. Imediat după naștere, starea Ralucăi Drăgoi a fost bună și s-a simțit bine, însă ulterior au apărut durerile după anestezie.

Artista a trecut peste această perioadă, iar acum trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei, alături de micuță și de iubit.

Ce a transmis Raluca Drăgoi

Cântăreața de manele a explicat de ce a ajuns să nască cu o săptămână înainte de termen.

Raluca Drăgoi alături de iubitul ei și fiica lor. [Sursa foto: Facebook]

„Am născut înainte de termen pentru că m-am încăpățânat puțin. Am avut o căzătură din greșeală, m-am speriat. Am discutat cu doamna doctor și am căzut de comun acord să fie nașterea programată cu o săptămână mai devreme. A fost o naștere prin cezariană”, a declarat Raluca Drăgoi, la Star Magazin.

Soțul ei radiază de fericire, și deși mai are o fetiță din prima căsnicie, pe nume Eveline, el a simțit încă o dată emoții puternice când și-a strâns pentru prima dată bebelușa în brațe.

„Bunaaa ziuuuaaaaa! Ea e floarea mea cea mai mică! Măriuța mea iubirea mea!!”, a menționat Dany, iubitul Ralucăi Drăgoi.