Raluca Dumitru a vorbit deschis despre căsătorie! Faimoasa are gânduri serioase după Survivor România

Raluca Dumitru a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Survivor România. Vedeta a reușit să ajungă imediat la inima publicului, chiar dacă nu a petrecut foarte mult timp în cadrul competiției.

Cu toate acestea, după ce a părăsit emisiunea, Faimoasa și-a ținut fanii la curent pe conturile de socializare.

Într-o secțiune de întrebări și răspunsuri, vedeta a fost întrebată dacă se gândește la căsătorie.

"Cred în taina căsătoriei și îmi doresc și copii, cred că majoritatea femeilor își doresc. Atunci când vrea Dumnezeu se întâmplă la toata lumea. Nu sunt măritată!", a declarat Raluca Dumitru.

De asemenea, internauții au mai întrebat-o dacă mai ține legătura cu foștii colegi de la Survivor România.

"Aproape cu toată lumea, nu în fiecare zi, la o saptămână, la două, la trei...Ne scriem pe Instagram, ne comentăm la Story-uri...Mă înțeleg bine cu toată lumea din competiție", a mai declarat aceasta.

Raluca Dumitru, primele declarații după ce a revenit de la Survivor România

Raluca Dumitru, așteptată la aeroport de fani și de cei apropiați, a făcut primele declarații după competiția Survivor România.

„Am invatat foarte multe si ma bucur ca am fost in aceasta competitie.

A fost o experienta pe care nu o voi uita niciodata. Ma gandeam ca o sa fie greu, dar cand am ajuns acolo a fost foarte greu. Mi-a fost foarte foame. Ma culcam prima pentru ca stiam ca daca o sa dorm prima o sa uit de foame si o trec mai repede peste asta. Imi era frica la inceput sa dorm afara si dupa o saptamana am ajuns sa dorm foarte bine.

Cand am iesit din competitie nu am putut sa dorm, cred ca imi lipsea aerul si natura de afara si focul pe care il faceam inainte sa dormim. A fost totul foarte ok. Ma bucur ca i-am cunoscut pe toti din competitie”, a declarat Raluca Dumitru, vizibil emoționată că a ajuns acasă.