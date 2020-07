In articol:

Relația dintre Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru, chiar dacă nu este una fizică, prezentatorul tv fiind gay declarat, poate duce, totuși, la nașterea unui copil pe care și-l dorește fosta lui colegă de platou.

Citeste si: Răzvan Botezatu, aventură printre consumatorii de etnobotanice! Fostul ”matinal”, imagini de senzație din anii studenției

Citeste si: Cine este iubitul lui Răzvan Botezatu! Primele imagini cu bărbatul cu care are o relație prezentatorul TV

Citeste si: CUMPLIT! I-au explodat silicoanele! Raluca Dumitru a fost operată de urgență!

Mai mult chiar, a recunoscut în studioul WOWbiz.ro, Raluca Dumitru se gânește serios la această posibilitate, iar Răzvan Botezatu nu se opune. ”Dacă eu nu o să găsesc persoana potrivită cu care să mă mărit, am zis că, până la urmă, o să fac un copil cu Răzvan Botezatu”, a spus Raluca Dumitru, în exclusivitate, în studioul WOWbiz.ro, recunoscând că, de curând, după o relație de un an și jumătate, s-a despărțit de iubitul pe care îl avea.

”Măcar un copil, un moștenitor pentru noi”, a întărit ideea Răzvan Botezatu. Și, pentru a fi clară în ceea ce își dorește de la un bărbat, Raluca Dumitru l-a descris pe bărbatul cu care și-ar dori să se căsătorească. ”Să arate bine, să fie îngrijit. Mă uit în primul rând la încălțăminte, am o problemă cu asta... Să aibă simțul umorului, să fie serios și sincer, să spună când ceva îl deranjează ceva la mine... Să fie muncitor, să își dorească un copil... Nu pot să iau pe cineva care nu face nimic, stă pe banii părinților, se trezește la 2-3 dupămasă, merge la cluburi și casino-uri...”, a spus Raluca Dumitru, parcă decisă să îl descrie pe Răzvan Botezatu.

Culmea, când vine vorba de bărbați, Răzvan Botezatu pare să aibă aceleași pretenții când vine vorba de partenerul de viață...

Raluca Dumitru și Răzvan Botezatu au renunțat la televiziune

După ce, alături de Răzvan Botezatu, a fost exclusă din echipa matinalului pe care îl prezentau de ani buni, cu succes, Raluca Dumitru, cei doi s-au reunit în studioul WOWviz.ro pentru a face un show de zile mari. De altfel, au recunoscut cei doi foști prezentatori au oferit același răspuns când vine vorba de televiziune. ”Am mai mult timp pentru mine, am timp și pentru afacerile pe care le derulez, nu cred că vreau să revin prea curând la televizor, zi de zi”, spunea Raluca Dumitru. Cu toate acestea, acum, după ce și-a schimbat implanturile mamare, Raluca Dumitru nu ar refuza să intre într-un show TV, lucru pe care, recunoaște Răzvan Botezatu, și l-ar dori, la rândul lui.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu, care, acum, recunoaște că nu ar spune nu ideii de a avea un copil cu Raluca Dumitru.