Raluca Dumitru, dezvăluiri neașteptate după ”Bravo, ai stil! Celebrities”: ”Nu mai vorbesc cu Viviana, că ea nu mai vrea” | EXCLUSIV

În această ediție ”Bravo, ai stil! Backstage” este invitată Raluca Dumitru, fostă concurentă ”Bravo, ai stil! Celebrities”. În cadrul interviului, Raluca spune ce a însemnat experiența ”Bravo, ai stil!” pentru ea, cum a evoluat datorită emisiunii, dar și ce a învățat prin prisma concursului.

Viviana Sposub, supărată pe Raluca Dumitru

Raluca Dumitru a depănat amintiri despre competiția de stil la care a participat și a recunoscut că există, pe lângă prieteniile pe care le-a legat, și o antipatie. Este vorba despre Viviana Sposub, care nu a vrut delco să mai păstreze legătura cu ea.

„Am legat prietenii la Bravo, ai stil. Vorbesc cu Ruxi în continuare, cu Viviana nu vorbesc, că nu vrea ea, nu că am eu ceva. Eu trec foarte repede peste orice incident pe care l-am avut în emisiune. E normal că atunci când ești într-o competiție, nervii sunt la cote maxime și cu stresul și munca care e acolo, mai arunci câteva vorbe, că așa suntem noi oamenii. Ea nu mai vorbește cu mine, poate s-a simțit prea atacată, nu știu. Am mai vorbit cu Adina, Amna, Melina, nu am absolut nicio problemă cu niciuna, chiar dacă am mai avut discuții în contradictoriu.”, a declarat Raluca Dumitru.

De ce nu se mărită Raluca Dumitru?

Raluca Dumitru ne-a mărturisit că nu mai ține neapărat să se mărite. Din cauză că este doar "iubită", nu "soție", aceasta nu se împărtășește atunci când merge la biserică.

"Încă nu vă invit la nicio nuntă. Am impresia că parcă nu îmi mai este potrivită vârsta pentru o nuntă, eu deja mă simt bătrână și nu mai pun atât de mult preț pe nuntă. Cred că contează foarte mult cum te înțelegi cu partenerul, să ai o relație ok, să te simți bine. Nunta dacă e să vină, ok, dacă nu, nu contează atât de mult pentru mine. Știi cum e, mulți fac nuntă și se despart la puțin timp, oarecum actul ăla îi schimbă. În fața lui Dumnezeu este bine să fii măritată. Eu nu pot să mă împărtășesc. De câte ori este o sărbătoare mare și țin post, nu mă împărtășește niciun preot. Este păcat, cum s-ar spune, să trăiești în concubinaj. Eu cred că Dumnezeu o să așeze lucrurile așa cum trebuie și când e să fie o să fie și pentru mine o nuntă, dacă e să fie.", a spus Raluca Dumitru, la WOWnews.

