Raluca Dumitru, petrecere cu fast la 36 de ani! Ilinca Vandici a dat-o pe spate cu cadoul pe care i l-a oferit: "Exact pe gustul meu" | EXCLUSIV

Raluca Dumitru a devenit cunoscută în urma aparițiilor sale la televizor. Vedeta a apărut pe micile ecrane atât ca invitat în cadrul unor emisiuni dar și ocupând postul de prezentatoare.

Raluca Dumitru, totul despre petrecerea de ziua ei

În tot acest timp Raluca a apărut și în videoclipurile unor artiști români precum Cristina Rus, BUG Mafia, Grasu XXL, Marcel Pavel etc. După ce a renunțat la televiziune, Raluca Dumitru a intrat în lumea afacerilor . La momentul actual, aceasta este proprietara unui magazine online de haine.

Raluca Dumitru a împlinit 36 de ani și s-a bucurat de o aniversare cu adevărat specială. Frumoasa brunetă a organizat o petrecere cum rar îți e dat să vezi, fastuoasă, cu lume bună și oameni dragi. WOWbiz a contactat-o și a aflat totul despre evenimentul care a marcat împlinirea vârstei de 36 de ani.

"A fost foarte frumos. Toată lumea s-a simțit bine, am dansat, am mâncat, chiar am făcut abuz de dulciuri. Vorbeam cu Ilinca, cu Bella, cu Ruxi, spuneau că după petrecerea asta trebuie să mergem la sală. A fost o petrecere foarte frumoasă, chiar nu mă așteptam să iasă atât de bine și a trecut foarte repede. Îmi doream să țină mai mult, dar știi cum e, tot ce e frumos, durează puțin.", a declarat Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cel mai frumos cadou primit de Raluca Dumitru a fost de la Ilinca Vandici

Raluca Dumitru ne-a făcut o listă de dorințe odată cu trecerea încă unui an din viața ei și ne-a împărtășit ce prioritizează ea mereu.

"În primul rând, îmi doresc foarte mult sănătate, că este cea mai importantă, lucrurile materiale cred că vin și pleacă și este doar o bucurie temporară de o zi, două. Sănătatea este cea mai importantă, restul cred că vin de la sine.", a spus Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bineînțeles că nu există aniversare fără cadouri, iar Raluca ne-a povestit ce i-au adus în dar invitații. A primit cadouri multe și frumoase, dar prietena ei de suflet, Ilinca Vandici, a nimerit-o cel mai bine.

"M-am uitat așa printre cadouri. Am primit de la lenjerie intimă, mă refer la set complet și de dormit și sexy, parfumuri, accesorii și câteva hăinuțe. Eu sunt disperată după parfumuri, după accesorii, chiar am primit o pereche de cercei foarte mișto de care aveam nevoie. De la Ilinca mi-a plăcut iar ce am primit foarte mult, de dormit din dantelă, foarte frumos, exact așa pe gustul meu. Toate parfumurile pe care le-am primit, sunt vreo 6-7, îmi plac, spre surprinderea mea, că în anii trecuți nu îmi plăcea și le dădeam mai departe cadou.", a mai dezvăluit Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât a costat-o pe Raluca Dumitru petrecerea de lux?

Orice e frumos costă, așa că sexy bruneta ne-a spus pe șleau la ce nivel s-a ridicat petrecerea ei. Când îți dorești ceva cu adevărat și vrei să creezi un moment special, nu te mai uiți la bani. Așa a făcut și Raluca Dumitru, lucru care i-a făcut pe invitați să creadă că au nimerit la...nuntă.

"Sincer, nici nu am făcut încă calcule cu cât am cheltuit. Oricum, știam că dacă voi face această petrecere va fi destul de costisitoare, dar mi-am dorit să fac ceva și pe elegant și frumos. Chiar spunea dintre invitați că zici că au venit la nuntă. Cum a aranjat mesele, tacâmurile tot. M-au întrebat dacă sigur nu i-am chemat la nuntă, că aranjamente așa frumoase doar acolo vezi. M-am simțit foarte bine și char a fost o seara foarte reușită. Acum trebuie să mă odihnesc puțin, să îmi încarc bateriile, că am mai îmbătrânit cu un an. Asta vorbeam și cu Ilinca, și ea este de aceeași vârstă ca și mine, și ziceam că la noi nu se vede vârsta, totuși avem noroc că ne ținem bine. Vârsta este doar o cifră, restul vine de la sine.", a mărturisit Raluca Dumitru, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

