Raluca Dumitru, primele declarații după ce a ajuns în țară de la Survivor România! Ce spune despre Elena Marin: „Era invidioasă pe mine...” / EXCLUSIV

Raluca Dumitru [Sursa foto: Captură ] 23:09, iun 16, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Raluca Dumitru a ajuns în România și a avut parte de o întâmpinare de zile mari din partea familiei și a prietenilor.

În momentul în care ușile s-au deschis și ea a pășit pe aeroport, toți cei are au așteptat-o au strigat în gura mare „Forța Faimoșii” și „Forța Raluca”. A fost întâmpinată cu dulciuri, flori, emoție și lacrimi. Iată primele declarații ele fostei Faimoase, după ce a fost eliminată în ediția de duminică a Survivor România, la nominalizarea Elenei Marin, favorita publicului.

„Am invatat foarte multe si ma bucur ca am fost in aceasta competitie. A fost o experienta pe care nu o voi uita niciodata. Ma gandeam ca o sa fie greu, dar cand am ajuns acolo a fost foarte greu. Mi-a fost foarte foame. Ma culcam prima pentru ca stiam ca daca o sa dorm prima o sa uit de foame si o trec mai repede peste asta. Imi era frica la inceput sa dorm afara si dupa o saptamana am ajuns sa dorm foarte bine. Cand am iesit din competitie nu am putut sa dorm, cred ca imi lipsea aerul si natura de afara si focul pe care il faceam inainte sa dormim. A fost totul foarte ok. Ma bucur ca i-am cunoscut pe toti din competitie”, a declarat Raluca Dumitru, vizibil emoționată că a ajuns acasă.

Raluca Dumitru, dezamăgită profund de comportamentul Elenei Marin

Când a acceptat provocarea de a participa la Survivor România, a plecat având siguranța că acolo sunt deja două persoane pe care le cunoștea destul de bine: Cătălin Moroșanu și Elena Marin, cu care a fost și colegă de muncă. Chiar dacă ea și Faimoasa nu erau neapărat prietene, se cunoșteau și aveau mulți prieteni în comun. Era convinsă că Elena Marin o va ajuta să se integreze și că o va sprijini în competiție, dar avut parte de o surpriză.

Ma bucur ca m-am apropiat de oameni la care nu ma asteptam. Este vorba despre Zanni. Credeam că Elena mă va ajuta cumva sa ma integrez mai repede, dar m-am apropiat de persoane de care nu ma asteptam.(...) Au existat niste discutii intre noi. Ea a inceut aceste discuții, ducandu-se la Zanni. Mi-a placut și nu ma asteptam ca el sa vina la mine si sa-mi spuna tot ce a spus Elena. Noi doua am stat pe plaja si am vorbit si am ras pentru ca avem prieteni in comun. Eu nu am fost prietena cu elena, am fost doar colege, dar ma asteptam ca atunci cand cunosti cat de cat pe cineva... eu daca eram in competitie si venea cineva cunoscut l-as fi ajutat sa se integreze mai usor, ceea ce nu am vazut la Elena.

Am vazut asta la ceilalti, care nu ma cunosteau, la Zanni, Sebi, Cosmin. Pe ultima suta de metri chiar si cu Stefan ma intelegeam, chiar daca am avut niste discutii la inceput.

Elena nu pot sa zic ca m-a dezamagit, nu eram prietene, doar colege, ca sa se inteleaga, pot sa spun doar ca mi-ar fi placut sa fie altfel relatia dintre noi. Competitia este mult prea importanta pentru ea și a preferat sa se aproapie de alte persoane, atsa dupa ce i-am luat apararea de mai multe ori. Ce nu am vazut la ea este ca ea nu s-a bagat pt persoanele care i-au luat apararea”, a mai declarat Raluca.

Raluca Dumitru [Sursa foto: Captură ]

Raluca Dumitru, despre votul Elenei Marin care a scos-o din competiție: „Era invidioasă pe mine”

Raluca este de părere că Elena Marin ar fi putut să nominalizeze pe altcineva spre eliminare, un concurent despre care știa că are susținere din partea telespectatorilor și care ar fi rămas în contiuare în competiție. De asemenea, fosta faimoasă a mai spus că Elena nu se bucura pentru ea atunci când aducea punct echipei.

„Elena, când m-a eliminat, a zis că a votat din punct de vedere sportiv deși ultima mea perioada a fost constanta si am adus puncte la aproape toate jocurile. Cred ca putea sa arunce votul pe cineva care era sustinut de public, sa ajute echipa si sa faca o strategie, pentru ca ea a mai aruncat cu voturi in aer pentru ca cineva sa nu iasa. Putea sa faca asta si cu mine, dar cred ca ea era intr-o competitie cu mine si era invidioasa pe mine pentru ca ea credea ca sunt mai sustinuta ca ea, ceea ce nu s-a intamplat. Ea cand era buna pe traseu era sustinuta de toti baietii. Si eu ii spuneam sa intre la joc. Cand eu aveam finaluri bune si aduceam puncte, ea se baga in fata mea”, a mai spus fosta faimoasă.

Raluca Dumitru și mama ei [Sursa foto: Captură ]

Mama Rlucăi Dumitru, despre parcursul fiicei sale la Survivor România

Mama fostei Faimoase a mărturisit că s-a temut ca Zanni să nu fie cel care să se ia de ea, însă a fost profund dezamâgită de comportamentul Elenei Marin, despre care spune că i-a jignit fiica. Mai mult, femeia a mai mărturisit că în momentul în care Raluca era făcută falsă ea se consuma extrem de tare și plânge în fața televizorului. De asemenea, ea își dorește cu tot sufletul ca Zanni să căștige Survivor România.

„Cand am vazut ca o jignea ca este rea, ca este falsa... Ea este un copil foarte bun. De la 14 ani munceste si si isi castiga painea. (...)C hiar duminica seara as fi vrut sa fiu langa ea. Parca era a nimanui, parca nu avea pe nimeni. Cand i se aduceau jigniri ma durea foarte mult. Nu era adevarat si ma consumam foarte mult. Cum sa fie ea falsa?! Mi-a fost frica de Zanni ca o sa se ia de ea. Si din contra.(...) Eu il iubesc pe Zanni.

Ea nu s-a dus acolo sa castige, sa traga cu dintii sa ajunga pana in finala. Ea a vrut sa mearga sa vada daca rezista. Dar nu ma asteptam ca Elena sa o voteze. Ea s-a dus hotarata ca o are pe Elena, pe Morosanu. Ea nu trebuia sa o jignească.(..) Pe Zanni (n.r. îl vede câștigător). Cu toata inima mea vreau ca Zanni sa castige aceasta competitie”, a declarat mama Ralucăi Dumitru.

Raluca Dumitru și mama ei [Sursa foto: Captură ]