Raluca Dumitru, primele dezvăluiri despre competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”: ”Sper să fiu pe placul vostru”

Raluca Dumitru a fost una dintre cele mai apreciate și puternice concurente din echipa faimoșilor, de la Survivor România 2021. Vedeta a luptat până la capăt și a încercat să ajungă cât mai departe în competiția din Republica Dominicană. Despre Survivor, Raluca mărturisea că a fost cea mai grea experiență din viața ei.

Ei bine, fosta prezentatoare de televiziune este dornică de noi experiențe, așa că a făcut loc în viața ei, emisiunii ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

După eliminarea Nicoletei Nucă, Raluca Dumitru este cea care pășește în competiția fenomen de la Kanal D, bineînțeles cu gânduri mari de a ajunge până-n Marea Finală.

” Dragii mei, vin cu vesti bune pentru voi! Dupa “SURVIVOR”, am declarat ca a fost cea mai grea experienta din viata mea, acum urmeaza un alt proiect. Va spun sincer ca mi-am dorit de foarte mult timp sa fac parte din acesta emisiune si sa invat foarte multe despre stil. Imi doresc sa fiu la inaltimea asteptarilor voastre, sa fiti alaturi de mine si sa nu va dezamagesc. Sper sa fiu pe placul vostru si sa ma cunoasteti si din alt punct de vedere. Am avut emotii mari cand am intrat in acest proiect. O sa am nevoie de voi sa ma votati la 1206 “INDICATIV 7”. Multumesc mult! @bravoaistil”, este mesajul transmis de Raluca Dumitru.

Raluca Dumitru se simte pregătită pentru ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Pasionată de modă și stil, o prezență discretă, dar în același timp cu o personalitate puternică, vedeta a acceptat să facă față provocărilor stilistice de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Raluca Dumitru spune că este pregătită de competiție și că are toate atuu-urile pentru a-i impresiona pe cei trei jurați și pe telespectatori.

„Pentru mine < Bravo, ai stil! > este o competiție în care mi-am dorit să particip în primul rând pentru că este despre fashion, ceea ce mie îmi place enorm. Mereu am fost pasionată de modă și mereu le-am ajutat pe prietenele mele să se îmbrace. Sunt pregătită din toate punctele de vedere pentru această competiție, mă consider o concurentă cu un potențial mare, sigură pe mine, ambițioasă, puternică și mă văd în finala <Bravo, ai stil! Celebrities>. Îmi doresc să învăț foarte multe despre fashion și stil din această experiență”, a spus Raluca Dumitru.

