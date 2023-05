Raluca Dumitru se pregătește să devină mamă? Vedeta a făcut dezvăluirea: "Voi primi un copil de la Dumnezeu" | EXCLUSIV

In articol:

Raluca Dumitru a devenit cunoscută în urma aparițiilor sale la televizor. Vedeta a apărut pe micile ecrane atât ca invitat în cadrul unor emisiuni dar și ocupând postul de prezentatoare. În tot acest timp Raluca a apărut și în videoclipurile unor artiști români precum Cristina Rus, BUG Mafia, Grasu XXL, Marcel Pavel etc.

După ce a renunțat la televiziune, Raluca Dumitru a intrat în lumea afacerilor . La momentul actual, aceasta este proprietara unui magazine online de haine.

Raluca Dumitru își dorește să devină mamă

Deși nu are planuri curânde de căsătorie, Raluca Dumitru visează să devină mamă. Vedeta iubește mult copiii și este sigură că la un moment dat va avea și ea un prunc.

"Îmi doresc și un copil, tot așa când vrea Dumnezeu să vină, cu siguranță, pentru că știi cum e, nu e niciodată cum vrei tu în momentul ăla. Se spune că Dumnezeu îți dă un copil exact atunci când ești pregătit. Poate încă nu am fost pregătită să primesc acel copil, dar cu siguranță îl voi primi, pentru că sunt leșinată după copii, îmi plac foarte mult copiii și cu siguranță am un îngeraș acolo și pentru mine." , a precizat Raluca Dumitru.

De ce nu se mărită Raluca Dumitru?

Raluca Dumitru ne-a mărturisit că nu mai ține neapărat să se mărite. Din cauză că este doar "iubită", nu "soție", aceasta nu se împărtășește atunci când merge la biserică.

"Încă nu vă invit la nicio nuntă. Am impresia că parcă nu îmi mai este potrivită vârsta pentru o nuntă, eu deja mă simt bătrână și nu mai pun atât de mult preț pe nuntă. Cred că contează foarte mult cum te înțelegi cu partenerul, să ai o relație ok, să te simți bine. Nunta dacă e să vină, ok, dacă nu, nu contează atât de mult pentru mine. Știi cum e, mulți fac nuntă și se despart la puțin timp, oarecum actul ăla îi schimbă. În fața lui Dumnezeu este bine să fii măritată. Eu nu pot să mă împărtășesc. De câte ori este o sărbătoare mare și țin post, nu mă împărtășește niciun preot. Este păcat, cum s-ar spune, să trăiești în concubinaj. Eu cred că Dumnezeu o să așeze lucrurile așa cum trebuie și când e să fie o să fie și pentru mine o nuntă, dacă e să fie.", a spus Raluca Dumitru, la WOWnews.

