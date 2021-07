Raluca Dumitru, supărată foc după ce Zanni a luat ”bătaie” pe traseul de la Survivor de la Elena Marin: ”Eu nu pot să fiu fericită”

Raluca Dumitru [Sursa foto: Instagram] 10:19, iul 4, 2021 Autor: Cristina Ionela

Raluca Dumitru ține legătura constant cu susținătorii ei, după ce a fost eliminată din competiția fenomen Survivor România 2021. Fosta faimoasă a rămas în relații foarte bune cu mulți dintre cei care i-au fost colegi în competiția fenomen de la Kanal D.

Despre Zanni, Raluca Dumitru are doar cuvinte de laudă. Fosta prezentatoare TV îl susține necondiționat pe prietenul ei bun de la Survivor, pe care-l votează până la final, așa cum a spus chiar ea.

După ce Zanni a fost învins pe traseu de Elena Marin, Raluca a fost întrebată de internauți cu privire la această situație. Ei bine, fosta faimoasă a recunoscut că nu poate fi fericită, ba chiar este supărată pentru că Zannidache a pierdut în fața Elenei Marin, însă vedeta spune că-l va susține până la sfârșitul competiției. Raluca nu-și dorește ca faimosul să părăsească emisiunea, susținând că nici măcar nu vrea să se gândească la această posibilitate.

” Eu nu pot să fiu fericită pentru că îmi doresc să câștige Zanni acest concurs și îl susțin până la capăt pe Zanni. Îmi doresc să câștige, îmi doresc să vină cu trofeul acasă și normal că până la final – forța Zanni. Sunt foarte supărată că a mâncat Zanni bătaie de la Elena pentru că eu îl susțin și eu o să-l votez pe Zanni și l-am votat. Trebuie să reziste Zanni până la final pentru că este o persoană puternică, a trecut prin foarte multe în viața lui și nu are de ce să nu reziste până la final. Trebuie să ajungă în Finală”, a spus Raluca Dumitru despre Zannidache.

Raluca Dumitru, despre relația de amiciție cu Irisha după Survivor România

Fosta moderatoare de televiziune a fost întrebată de urmăritorii ei dacă a ținut legătura și cu Irisha, după emisiune, căci se știa că între cele două faimoase au avut loc neînțelegeri și discuții în timpul participării lor la Survivor.

” Nu, nu ne-am sunat, dar ne-am întâlnit la un salon și normal că am vorbit cu ea pentru că, chira dacă acolo ne-am mai certat, aici acasă am revenit la viața noastră normală și eu nu am absolut cu nimeni nimic..”, a spus Raluca despre Irisha.