Raluca ex-Angels, momente de cumpănă. Unul dintre cei cinci copii ai săi, la un pas de tragedie: „Mi-a spus fără să îl consulte că o să moară”

Raluca Ciocârlan, fosta membră a trupei Angels, a trăit cele mai dure momente, după ce un medic i-a spus că fiul ei nu mai are șanse la viață. Copilul ei a răcit foarte tare și ajunsă la policlinică, cadrul medical i-a dat verdictul fără să îl mai consulte.

Fiul Ralucăi Ciocârlan, la un pas de tragedie

Raluca ex-Angels este exemplu de mamă eroină. Cântăreața trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Ionuț Blejușcă, de profesie procuror. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc, fiind împreună încă din liceu. Dumnezeu i-a binecuvântat cu 5 copii, Serafim (15 ani), Casian (13 ani), Maria (11 ani), Emilian (9 ani) și Anastasia (5 ani), pe care îi cresc singuri, cu ajutorul bunicilor la nevoie.

Cântăreața a trecut prin cel mai dificil moment al vieții sale, în urmă cu mai mult timp, când doctorii nu îi mai dădeau nicio șansă celui de-al doilea fiu al său. Casian a răcit extrem de tare, astfel că a ajuns cu el la o policlinică. Din nefericire, cadrul medical de acolo i-a dat o veste tragică, pe care niciun părinte nu ar vrea să o audă.

Ralucăi Ciocârlan i s-a spus că fiul ei nu mai are nicio șansă și că va muri. Cel mic avea convulsii, tremura și își dădea ochii peste cap.

Vedeta nu a vrut să creadă ceea ce i-a spus medicul și a mers mai departe, la un spital. Acolo, din fericire, copilul s-a însănătoșit, însă Raluca Ciocârlan nu poate uita experiența dramatică prin care a trecut.

„ Cu unul dintre ei am trecut printr-un moment foarte dificil când era mic. Cel de-al doilea copil a răcit atât de tare, a avut febră mare, și a făcut convulsie.

Atunci a fost prima oară când nu știam ce să fac. Am fost la policlinică și unul dintre medici mi-a spus fără să îl consulte că o să moară, pentru că tremura tot și dădea ochii peste cap. Atunci, am sunat la ambulanță și am ajuns cu salvarea la spital”, a povestit Raluca ex-Angels, pentru click.ro.

Copiii Ralucăi Ciocârlan se îmbolnăveau des când erau mici

Raluca Ciocârlan a trecut prin momente de chin cu cei 5 copii ai săi. Vedeta își amintește că cei mici răceau imediat până pe la vârsta de 4 ani, motiv pentru care nu îi lăsa la joacă, afară, prea mult.

„ Până la patru anișori îmi răceau foarte des copiii, deși i-am alăptat câte un an și jumătate pe fiecare să aibă toate vitaminele necesare.

Cam de pe la șapte ani, nu prea îmi mai răceau ei, adică răceau foarte rar, iar când îi vedeam că tușesc mă panicam și alegeam să îi țin și câte două săptămâni acasă să fiu eu sigură că nu o să mai pățească nimic”, a mai adăugat cântăreața.

