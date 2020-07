In articol:

Cu toate acestea, Raluca Macovei nu s-a lăsat descurajată. S-a retras din viața publică, și-a văzut de tratamentele complexe și recuperarea medicală, iar anul trecut arunca bomba. Devenise mamă a unor gemeni.

”Nu vă puteți da seama prin câte am trecut. La mine era atât de complicat să rămân gravidă încât, în România, nimeni nu s-a încumetat să aplice procedurile. Normal, e vorba de fertilizare in vitro, altfel ar f fost cu totul și cu totul imposibil, calea naturală nu mai era o opțiune pentru mine, medical vorbind”, ne-a spus, în exclusivitate, Raluca Macovei. Iar pentru a reuși, a mărturisit pentru WOWbiz.ro, Raluca Macovei, eforturile au fost cumplite.

”Am găsit o clinică, până la urmă, care îmi garanta că voi rămâne însărcinată. În Azerbaidjan. Am mers acolo. Știam că mă va costa enorm, așa că mi-am vândut un apartament... Inițial credeam că voi ajunge la 90.000 de euro, dar am depășit suma aceea”, ne-a spus Raluca Macovei.

”Procedurile nici nu vreau să mi le mai amintesc. Nici nu știu de câte ori am mers în clinica aceea pentru a mi se preleva ovule. A fost cumplit, dar, de ce să mint, nu îmi pare rău nicio secundă, nu regret că am făcut-o, indiferent cât de mulți bani am cheltuit și cât am suferit. Am acum, lângă mine, în fiecare dimineață, două perechi de ochișori care mă privesc și care îmi zâmbesc. Ce suferință? Totul s-a șters cu buretele încă de când i-am văzut prima oară. Aș face orice, din nou, doar pentru asta, doar pentru a-i ține și un minut în brațe”, ne-a mai spus Raluca Macovei.

Fericită până peste poate, Raluca Macovei s-a întors în țară cu cei doi gemeni ai săi și, de atunci, e nedespărțită de ei. ”Noroc că mă mai ajuta mama și cele două bone. Singură nu aș avea șanse să rezist, sunt amândoi energici. Abia aștept să mai crească, să ne putem înțelege cum trebuie, să putem discuta ca să fie cuminți. Acum, că au un an, ei gânguresc, nu vorbesc”, ne-a mai spus, chicotind, Raluca Macovei.

Raluca Macovei, operată în 2017

Raluca Macovei a scăpat ca prin urechile acului de o boală teribilă. Bruneta a aflat întâmplător în urmă cu trei ani că ceva nu este în regulă în corpul ei. Deşi nu avea semne evidente, vedeta s-a supus unui control de rutină în urma căruia a aflat că ar fi suspectă de cancer de col uterin. S-a internat şi a fost operată de două ori, iar apoi a urmat un tratament complex de recuperare medicală, deși medicii erau sceptici că ar mai putea rămâne însărcinată vreodată.

Raluca Macovei și-a botezat gemenii

Anul trecut, la începutul lunii septembrie, RalucaMacovei a pus la cale un botez de zile mari pentru cei doi copii ai săi, Ayan Mihai și Raisa Mihaela. Îmbrăcată într-o rochie albă, Raluca Macovei a mers în Biserică pentru a-și boteza copii, iar apoi, alături de vreo 200 de invitați aleși pe sprânceană, a petrecut până în zori.