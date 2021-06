Raluca Munte a ajuns de urgență la spital. Ce probleme a întâmpinat la Urgențe: "Nu am mai putut să respir. S-a comportat foarte aiurea cu mine"

In articol:

Raluca Munte și-a îngrijorat fanii, după ce a postat o fotografie de la spital, cu branula în mână. În urmă cu puțin timp, fosta concurentă de la Puterea Dragostei a făcut o serie de dezvăluiri pe contul său de socializare despre problema cu care se confruntă la momentul actual, dar și situația neprevăzută pe care a întâmpinat-o la spital.

Raluca Munte, de urgență la spital

Frumoasa brunetă trece prin momente cumplite, după ce în urmă cu doar o seară a ajuns la Urgențe. Se pare că Raluca are niște probleme la nivelul gâtului, așa că a decis să meargă la spital. Însă, în momentul în care a ajuns acolo, a fost extrem de dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat.

Pe contul său de Instagram, a dezvăluit faptul că medicul de gardă nu a consultat-o, ci doar i-a specificat faptul că are simptome COVID. I-a fost făcut un test, pentru a se afla dacă este sau nu infectată cu virusul COVID-19 și i-au fost prescrise niște antibiotice, însă durerea de gât persistă.

"Mă simt oribil, dacă mă întrebați cum sunt. M-am dus azi dimineață la urgențe, pentru că mi s-au umflat foarte tare amigdalele, mi s-a umflat rău gâtul, e foarte inflamat. Nu am mai putut să respir și să înghit și, binînețeles, pe lângă faptul că în viața mea nu o să mai mă duc la urgențe, pentru că o doamnă doctoriță de acolo, care m-a consultat, a fost foarte irascibilă. S-a comportat foarte aiurea cu mine. Nici măcar nu m-a consultat în gât.. Ea, fără să mă consulte, mi-a zis că am COVID.

Toate simptomele pe care eu le am sunt de COVID. Cât mi-a luat testul, mi-a făcut o perfuzie.. E ora 7 după-amiază și eu nu am primit rezultatele testului", a spus Raluca Munte, pe contul său de Instagram.

Raluca Munte, pe patul de spital[Sursa foto: Instagram]

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei susține că și-a făcut chiar și vaccinul împotriva noului coronavirus și crede că nu este vorba despre infectarea cu acest virus. Însă, ceea ce a deranjat-o extrem de tare pe aceasta a fost faptul că nu a fost tratată așa cum se cuvine.

"Am vaccinul făcut, dar problema este că mă doare gâtul foarte, foarte tare. Nici măcar nu s-a uitat să vadă ce am acolo. Am puroi sau nu am puroi?! Mi-a făcut o perfuzie, mi-a dat antibiotice și du-te acasă", a declarat Raluca Munte.