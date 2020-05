In articol:

Iar ziua de 1 Mai a fost , și pentru ea, una dificilă, cu atât mai mult cu cât, de ani buni, prima zi a lunii o prindea pe plajă, iar distracția se termina abia când răsărea soarele, a doua zi.

”În mod normal, de 1 Mai aș fi fost cu gașca, la mare, pe plajă, în cluburi. Acum însă... sunt ca în cușcă, legea nu ne permite să facem mai nimic”, ne-a spus Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei”.

Cu toate acestea, până la urmă, frumoasa roșcată a găsit o soluție. ”Am zis să fiu pisica pe acoperișul fierbinte. Mă simțeam claustrată în cameră, așa că am ieșit puțin... pe bloc. Mi-aș fi luat costumul de baie, dar acum sunt într-o mică campanie, consum un ceai pentru tonifiere, și mi-am propus să nu am poze în costum de baie până când nu termin cura, să pot să compar fotografiile de dinainte cu cele de după. Dar, oricum, pe bloc a fost o experiență... altfel. E ciudat, singură, să vezi tot orașul. Am avut un sentiment altfel, pot să spun că mi-a plăcut. Liniștea și soarele de care m-am bucurat m-au fcut să mă gândesc și la alte lucruri în afară de distracție, m-au ajutat să îmi vindec, ca să zic așa, supărarea că nu sunt la mare, să mă bucur de momentele petrecute cu mine și să apreciez ceea ce am”, ne-a mai spus frumoasa Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei”.

Raluca Munte are un nou iubit, dar îl ține ”la secret”

Raluca Munte are un nou iubit, iar prima dată a dezvăluit acest lucru la începutul lunii martie, când a fost invitată la Puterea Dragostei. ”Nu am spus nimănui până acum de el. E din București, iar relația noastră e de puțin timp, de vreo două săptămâni”, s-a justificat Raluca Munte în emisiunea Puterea Dragostei. ”Degeaba mă roagă lumea, nu o să-l arăt, nu o să vorbesc despre el. E mai bine așa! Suntem la început și vreau să-mi țin secretă relația, departe de ochii lumii”, a spus Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

Raluca Munte de la Puterea Dragostei, relație cu Adrian și Ricardo

Raluca Munte a fost concurentă în primul sezon de la Puterea Dragostei. La scurt timp după ce a intrat în show, Raluca a început o relație cu Adrian Iancu, însă după o perioadă intensă, cei doi s-au despărțit. Raluca s-a iubit apoi cu Ricardo, iar relația lor părea una serioasă. De altfel, Raluca a și ieșit din casă după ce Ricardo a părăsit emisiunea. Cuplul lor s-a destrămat însă după ce au fost într-o scurtă vacanță. Și a fost o despărțire urâtă, în care Ricardo a jignit-o foarte tare pe Raluca Munte de la ”Puterea Dragostei”, iar aceasta l-a amenințat cu judecata.