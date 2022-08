Raluca Munte s-a afișat pe internet cu vânătăi pe față! Ce s-a întâmplat cu ea? Anunț neașteptat: „Am fost super desfigurată”

In articol:

Raluca munte a fost, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate concurente care au trecut pragul casei „Puterea dragostei”. După ce a părăsit competiția iubirii, tânăra a continuat să țină legătura pe rețelele de socializare cu telespectatorii care au susținut-o de-a lungul timpului.

Este foarte activă pe Instagram, acolo unde postează cu regularitate și își ține comunitatea la curent cu tot ceea ce se întâmplă în viața ei privată.

Astfel că toată lumea s-a întrebat ce i s-a întâmplat, căci câteva zile aceasta a lipsit cu desăvârșire de pe toate platformele sociale. Ei bine, în urmă cu puțin timp, Munte Raluca a revenit pe Instagram și a povestit tot ce i s-a întâmplat cât a fost absentă din online.

Ce a pățit Raluca Munte?! Fosta concurentă „Puterea dragostei” a ajuns la bisturiu

În urmă cu doar câteva momente, frumoasa bruneta a reapărut pe rețelele de socializare, spre bucuria fanilor ei, care se întrebau ce se întâmplă cu ea. Ei bine, se pare că aceasta a fost supusă unei intervenții chirurgicale, însă nu a vrut să dezvăluie și despre ce este vorba.

Totuși, ea povestește chinurile prin care a trecut zilele acesta, căci adevăratul motiv pentru care nu s-a afișat pe internet este pentru că a fost desfigurată. A avut fața extrem de umflată și pur și simplu nu s-a simțit pregătită să se arate fanilor ei. De asemenea, ea în continuare are vânătăi pe chip, semn că operația nu a fost deloc una ușoară.

„Ei bine, dacă vă întrebați de ce am lipsit atât de mult de pe Instagram, am avut niște probleme de sănătate, a trebuit să mă operez. După cum vedeți toată partea asta este foarte vânătă. A fost foarte umflată zilele astea și m-a durut foarte tare toată fața și de asta nu am apărut pe Instagram. Sper să nu mai întâmpin dificultăți. Chiar am fost super desfigurată, nu vă pot pune o poză cu fața”, a povestit Raluca Munte pe rețelele de socializare.