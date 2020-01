Raluca Munte, concurentă în primul sezon Puterea Dragostei, a avut parte de un an 2019 cu trăiri intense. A fost în casa Puterea Dragostei, unde a trăit o poveste de dragoste cu Ricardo, a plecat din emisiune pentru a fi alături de iubitul ei, numai că la scurt timp s-a despărțit de acesta. Ricardo a plecat în SUA, de unde a avut câteva postări pe paginile de socializare în care-și jignea fosta iubită.

Între timp aceasta s-a împăcat cu Origen, fostul ei iubit de dinainte de a intra la Puterea Dragostei. În urmă cu câteva săptămâni, însă Raluca s-a despărțit și de acesta. Și cum, Raluca și Ricardo s-au împăcat, mulți sunt cei care au speculat faptul că tânăra va intra din nou la Puterea Dragostei, nu neapărat pentru Ricardo, care are acum o nouă iubită, pe Deea.

Raluca Munte de la Puterea Dragostei s-a despărțit de iubit! E singură acum

Raluca Munte a confirmat că e singură acum însă susține că nu mai vrea să-și caute iubirea la Puterea Dragostei.

”Nu o să mai merg niciodată în casa Puterea Dragostei. Pentru mine, emisiunea asta a luat sfârșit. Am trecut prin multe, am fost departe de familie și știu că nu o să mai pot recupera acea perioadă și prefer să-i las pe alții să meargă. Am fost jignită tare. Vreau să-mi văd de drumul meu acum”, a mărturisit Raluca Munte, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.