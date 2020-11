Raluca Pastramă îi dă lovitura de grație lui Pepe. Cu cine s-a filmat fosta soție a artistului, în miez de noapte

Pepe și Raluca

Raluca Pastramă a preferat să păstreze tăcerea, după ce Pepe a anunțat că urmează să divorțeze. Bruneta nu a dorit să spună nimic despre motivul divorțului sau să dea alte detalii despre ce s-a întâmplat cu adevărat între ei. Nici Pepe nu a spus foarte multe despre acest lucru, ci doar a precizat că decizia a fost a soției sale.

La câteva zile de când Pepe le-a dat vestea fanilor, Raluca a intervenit pentru prima oară în mediul online, de unde a dispărut o bună perioadă de timp. Ea a postat pe InstaStory cum se roagă fetițele sale înainte de culcare. Asta arată că vedeta încearcă să fie o mamă bună și să își crească fetițele frumos, chiar dacă traversează o perioadă dramatică din viața ei. Ea demonstrează ca va fi mereu alături de copii săi, deși tatăl lor nu va fi prin preajmă tot timpul.

Fetițele lui Pepe spun rugăciunea de seară

Pepe a anunțat că divorțează

După opt ani de căsnicie, Raluca Pastramă și Pepe au decis să meargă pe drumuri. Artistul a fost cel care a dat vestea tuturor, printr-un filmuleț pe care l-a postat pe canalul său de YouTube. El a mărturisit că decizia separării îi aparține mamei copiilor săi.

„Vreau să fac un anunț extrem de important pentru mine și cred că și pentru voi. E trist, dar e adevărat. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum, mai exact vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni.

Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu și ea. Nu mai există tensiuni, ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor. Suntem doi oameni maturi, ne asumăm. În momentul de față, fiind de comun acord, vom merge la notar și nu există nici un fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar, dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Am încercat, am făcut tot posibilul”, spunea Pepe.

Pepe și Raluca Pastramă divorțează

Raluca și Pepe s-au căsătorit civil în anul 2012 și au împreună două fetițe. Cei doi nu mai locuiesc împreună de două săptămâni și cât de curând vor divorța în mod oficial la notar.