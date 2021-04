Raluca Pastramă, primul interviu după divorțul de Pepe! Cum se înțelege cu foștii socri: „Nu discutăm”

In articol:

Pepe și Raluca Pastramă au divorțat după mai bine de 8 ani de căsnicie. Cei doi au împreună două fetițe: Rosa și Maria, pentru care continuă să aibă o relație apropiată. Cei doi au divorțat oficial în luna februarie a acestui an, la notar.

Despărțirea a fost una extrem de dureroasă pentru ambele părți, iar bruneta a fost cea care i-a cerut cântărețului să divorțeze. Fosta soție a lui Pepe a vorbit pentru prima dată, într-un interviu pentru un post de televiziune, despre modul cum a încercat mai mulți ani de zile să facă căsnicia să meargă.

„Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și sta să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic.(...) Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a declarat Raluca Pastramă.

Citeste si: Raluca Pascu iubește din nou?! Fosta soție a lui Pepe a primit un buchet grandios de trandafiri: „Când ești răsfățata...”

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Fosta soție a lui Pepe a mărturisit că nu și-ar fi dorit niciodată să se ajungă la divorț. Ea susține că artistului i-ar fi fost mult mai greu în urma scandalurilor care au apărut în presă.

„Nu mi-aș fi dorit niciodată să ajung la divorț. În familia noastră nu s-a pomenit așa ceva.(...) Lumea judecă indiferent ce-ar fi. Dacă e s-o luăm de la începtul relației noastre, de cum am apărut au venit de la o altă televiziune la mine la facultate. (...) Eu imediat am rămas gravidă cu Maria, nimeni nu a ținut cont că eu eram gravidă. Nu ai cum să judeci fără să știi. Nu e ușor să treci prin ce am trecut eu. Este foarte greu și sunt sigură că și pentru el a fost foarte greu. După 10 ani de relație și doi copii n-ai cum să crezi că un om iese curat și limpede ca apa”, a adăugat bruneta.

Pepe și Raluca Pastramă au avut o relație de nouă ani de zile[Sursa foto: Instagram]

Cum se înțelege Raluca Pastramă cu părinții lui Pepe: „Nu păstrăm relații apropiate”

Raluca Pastramă a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu părinții lui Pepe. Bruneta a mărturisit că nu ținea legătura atât de des foștii ei socri nici în timpul căsniciei cu Pepe.

„Sunt niște oameni foarte în regulă. Nu păstrăm relații apropiate. Și eu consider că nu-și mai au rostul. Nu am avut o relație atât de apropiată încât să mai păstrăm legătura acum. Nu vorbim. Nu discutăm, nu avem niciun fel de relație”, a mărturisit bruneta.