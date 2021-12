Raluca Pastramă, surprinsă de iubit cu un gest romantic! Bruneta i-a mulțumit printr-o declarație de dragoste: „Te iubesc”

In articol:

A fost un an plin din punct de vedere sentimental pentru Raluca Pastramă. Ea și Pepe, cel alături de care a împărțit bune și rele ani de zile și alături de care are două fetițe superbe, au decis să meargă la notar și să semneze actele de divorț.

Relația celor doi nu mai funcționa de luni bune, dar toată lumea a sperat la o împăcare, nicidecum la o despărțire definitivă. Lunile au trecut, iar cei doi și-au regăsit fericirea în brațele unor noi parteneri.

Artistul se iubește de o bună bucată de timp cu o tânără pe nume Yasmine Ody, iar relația lor pare să fie cât se poate de serioasă. Ei bine, nici Raluca Pastramă nu a stat degeaba, ci se pare că și ea și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat misterios. Iată cum a răsfățat-o chiar cu o zi înainte de Crăciun!

Buchetul de flori primit de la iubitul misterios [Sursa foto: Instagram]

Ce a primit Raluca Pastramă de la iubitul ei chiar în Ajunul Crăcinului

Fosta soție a lui Pepe este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală și nu vrea să lase să-i scape niciun detaliu despre bărbatul care reușește să o facă să zâmbească, căci vrea să-și trăiască dragostea în mare taină și departe de ochii curioșilor.

Totuși, aceasta nu s-a putut abține să nu le împărtășească fanilor de pe rețelele de socializare cu ce cadou a surprins-o partenerul ei de viață. Bruneta a primit un buchet grandios de trandafiri pe care l-a postat imediat la InstaStory, alături de un mesaj emoționant, dar și de o melodie de dragoste.

„Te iubesc, dragule”, i-a transmis Raluca Pastramă iubitului ei, după gestul romatic.

Raluca Pastramă, primele declarații după ce Pepe s-a afișat cu noua iubită

La începutul acestei veri, artistul a făcut publică relația lui cu Yasmine Ody. Tânăra a intrat în viața lui Pepe la doar câteva luni de la divorțul de mama fetițelor sale.

Raluca Pastramă a dezvăluit că a fost cea care a încheiat căsnicia, motivând că mariajul lor nu mai funcționa de ceva timp.

„ Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcţionau de foarte mult timp în căsnicia noastră şi m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere. Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!”, a declarat în urmă cu ceva timp Raluca Pastramă, pentru Playtech.ro.

