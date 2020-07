In articol:

Raluca Podea a fost greu încercată în ultima perioadă! Fosta iubită a lui Florin Pastramă a rămas fără dinți, după ce a vrut să își pună fațete dentare.

Raluca Podea a rămas fără dinți! Vedeta a trăit un adevărat calvar. Ce s-a întâmplat? FOTO

Doar că vedeta nu și-a închipuit că va ajunge să își piardă dantura din cauza unei infecții. Blondina a avut curajul să vorbească despre toată această perioadă, ba chiar a arătat poze cu ea fără dinți. Totodată, Raluca a mărturisit cât de cumplit a fost pentru ea, mai ales că nu putea nici să mănânce.

Citeste si: Raluca Podea nu o iartă pe Brigitte. Ce spune despre necazul cu fiul ei: „La cât rău mi-a făcut ea mie şi familiei mele, cumva...”

Citeste si: Raluca Podea o rupe pe genunchi pe Brigitte Sfăt în scandalul cu Florin Pastramă! ”Poate o merita” DECLARAȚII EXCLUSIVE

Citeste si: Goală pentru Ținutul Secuiesc-Românesc! Raluca Podea, noua feblețe a fiului Vioricăi Dăncilă, a pozat cu tricolorul la intrare în Sfântu Gheorghe

”Am zis să îmi pun fațete și de atunci a început calvarul. Am suferit foarte mult. Am făcut infecție și a trebuit să îmi pună alții. Așa arăta dantura mea după fațete. Am tot mers la acel medic, i-am explicat situația și mă punea să iau antibiotic. Mi-a recomandat să beau nalbă și nu aveau nicio explicație. Nu poți să lași un om în situația asta așa.

L-am dat în judecată și am tot încercat să caut pe cineva care să mă repare. Pentru că este foarte greu să te repare cineva după ce te-a stricat. Am fost la 6 medici cu sume fabuloase și atunci am rămas in pandemie fără dinți. Mi-am făcut o operație care nu a fost cu succes.”, a spus Raluca Podea la o emisiune tv.