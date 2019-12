Fosta soție a lui Ilie Năstase a dat de înțeles ca a descoperit-o pe Raluca Podea, cea despre care s-a spus că ar fi avut o relație cu Florin Pastramă, pe un site de escorte din Dubai.

Brigitte a oferit, alăturat mesajului, și linkul către site-ul respectiv, iar cei care au avut curiozitatea de a accesa pagina au putut să vadă și tariful pe care Raluca, alias "Rachel", l-ar cere pe ora.

Raluca Podea, în suferință după despărțirea de Pastramă

Pe site-ul respectiv, prețurile sunt în AED – dirhami, moneda oficiala din Emiratele Arabe Unite. 1 dirham este cotat 1.17 lei. Raluca Podea ar cere, pe oră, 3.000 de dirhami , ceea ce înseamnă 3.516 lei. ”Rachel” este prezentată drept ”perfecțiunea absolută, naturală și jucăușă”. Dar nu numai atât. În prezentare se spune că este ”elegantă și sălbatică”.

„Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El (n. red. este vorba despre Florin Pastramă) a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură”, povestea Raluca Podea la un moment dat.