Raluca Podea nu o iartă pe Brigitte. Ce spune despre necazul cu fiul

Raluca Podea a fost foarte tranșantă în ceea ce o privește pe Brigiitte Pastramă și spune că necazul care a venit acum pe capul ei e dat de la Dumnezeu. Vedeta consideră că Brigitte plătește acum pentru răul pe care ea i l-a făcut.

Raluca Podea nu a uitat că Florin Pastramă a lăsat-o chiar înainte de nuntă, pentru a forma un cuplu cu Brigitte.

„În primul rând, eu ştiam de ceva vreme, nu m-a interesat de viaţa nimănui, dar am aflat că ea ar avea ceva probleme cu băieţelul ei, ceea ce e un lucru tocmai neplăcut ca să îţi poţi vedea copilul în astfel de situaţii, dar nu aş putea să comentez mai mult. Eu sunt foarte credincioasă şi cred că Dumnezeu are grijă de toată lumea. Şi la cât rău mi-a făcut ea mie şi familiei mele, cumva să se aştepte că o să plătească cu vârf şi îndesat.

Eu cred că Dumnezeu ştie să le pună cap la cap pe toate şi să vadă unde, cine, care cum a greşit. Adică eu nu am făcut rău nimănui. Pur şi simplu am fost un om care la rândul meu am fost în situaţia de faţă pusă“, a delcarat Raluca Podea, în cadrul unei emisiuni tv.

Raluca Podea spune că și ea ar fi putut să-i facă rău rivalei sale, dar a considerat că este mai bine să nu se complice.

„O acuz şi eu pe ea şi, deşi aveam dovezi, nu am făcut lucrul acesta. Dar ea nu s-a gândit la familia mea şi la copilul meu. Au fost şi nişte poze, au fost şi nişte site-uri pe care ea le-a postat fără să se gândească dacă sunt adevărate sau false. Adică răul acesta poţi să îl faci doar dacă eşti un om rău.

Şi eu, la rândul meu, puteam să îi face ei foarte mult rău, să o postez la rândul meu cu anumite chestii dar eu nu îi plătesc omului cu aceeaşi monedă. Şi atunci am preferat să stau să îmi văd de viaţa mea“, a completat blondina.