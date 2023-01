Raluca și Alex au vorbit despre relația lor, la o lună de la căsătorie. Ce s-a întâmplat după marea finală: "Asta era dubios"

In articol:

Raluca și Alex s-au cunoscut în sezonul șase al show-ului moderat de Simona Gherghe. S-au plăcut, s-au îndrăgostit și au format un cuplu, iar în marea finală au decis să spună și cel mai hotărât "DA" din viața lor. Acum, la o lună de la căsătorie, proaspeții însurăței au vorbit deschis despre mariaj și povestea lor de dragoste, care a ținut cu sufletul la gură mii de telespectatori.

Cum se înțeleg Raluca și Alex, după o lună de mariaj?

Chiar dacă povestea lor nu a prins contur încă de la începutul competiției, Raluca și Alex au ajuns rapid să se numere printre preferații telespectatorilor. Cinci săptămâni a durat cunoașterea lor, până când tânărul a reușit, într-un final, să o cucerească pe brunetă: "Am văzut-o pe ea și am zis că nu pot s-o pierd, trebuie să intru (n.r. în emisiune). Am și spus, dacă nu e să fie ea, nu mă interesează nimeni. Am fost axat, am avut în cap ideea asta, că vreau să o cunosc pe Raluca, mi-a atras atenția foarte mult." , a povestit Alex, în cadrul unei emisiuni TV.

"Inițial clar m-a atras ca bărbat, din punct de vedere fizic, însă eram un pic sceptică, m-am gândit că el a văzut prezentarea mea și s-a inspirat, că și el se descria conform cerințelor mele. Asta era dubios. Cinci săptămâni a durat cunoașterea noastră. În general așa sunt cu bărbații.", a explicat tânăra.

Deși inițial a fost sceptică în privința actualului soț, Raluca și-a ascultat inima și a decis să facă pasul cel mare în finală. La o lună de la căsătorie, cei doi sunt mai fericiți ca oricând:

"Raluca: Fiind în prima lună de la căsătorie, vă dați seama că toate lucrurile sunt roz, ne înțelegem foarte bine. Din punctul meu de vedere amândoi suntem la vârsta maturității. Locuim aici (n.r. în România).

Alex: Ne-am închiriat ceva momentan în București, să vedem cum ne acomodăm.", au dezvăluit Raluca și Alex, în cadrul aceleiași emisiuni.

