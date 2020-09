In articol:

Raluca Tănase, concurenta de la Bravo, ai Stil! Celebrities, a declarat că s-a despărțit de iubitul ei, iar decizia este una irevocabilă.

Frumoasă solistă de la Bambi a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu Emil și chiar credea la acel moment că este bărbatul vieții ei. Dar uite că viața a suprins-o și după mai multe certuri și împăcări, Denisa a luat decizia radicală.

„Fostul meu iubit m-a ajuta cu procesul de slăbire. Am trecut peste despărţire. Am rămas ok, suntem amici. Nu poţi rămâne prieten cu persoana pe care ai iubit-o. Nu aş putea să-l urăsc pentru că am ţinut foarte mult la el”, a spus Raluca Tănase pentru Antena Stars.

Raluca Tănase, primele declarații despre despărțire

La câteva luni de la ruptură Denisa s-a gândit că ar fi bine să-i mai dea o șansă iubitului ei, însă nici de această dată lucrurile nu au mers foarte bine între ei. De data aceasta, spune concurenta de la Bravo, ai Stil! Celebrities, despărțirea este definitivă.

„M-am reîmpăcat, m-am despărțit. Telenovela vieții, dar de data este definitiv”, a dezvăluit Raluca Tănase despre relația cu fostul său iubit.

Raluca nu a dezvăluit motivele care au dus la ruptura dintre ea și Emil.