Raluca Turcan, anunț important pentru bugetari! Ce se întâmplă cu salariile românilor

Ministrul Muncii şi Protecţiei sociale, Raluca Turcan, a declarat că salariile bugetrailor vor rămâne la același nivel precum anul precedent, astfel nu vor avea loc diminuări salariale. Ministrul a adăugat că această nouă grilă de salarizare a bugetarilor va avea un impact asupra neregulilor din primării, acolo unde salariul unui angajat este acum calculat în funcţie de cel a primarilor.

Astfel, Raluca Turcan a mărturisit că își dorește cuprinderea tuturor bugetarilor în grila de salarizare, inclusiv a celor din primării.

„Pe partea de salarizare, ceea ce e cert e că salariile bugetarilor vor rămâne la nivelul celor de anul trecut, nu se vor opera diminuări", a declarat Raluca Turcan, pentru un post de televiziune.

Ministrul Raluca Turcan, anunț important despre salariile bugetarilor [Sursa foto: Captura Video]

Raluca Turcan, anunț important despre o nouă lege a salarizării

Ministrul Muncii şi Protecţiei sociale a declarat că o nouă lege a salarizării ar putea fi implementată în România, decursul unui an de zile. Politiciana a mărturisit că unele sporuri, inclusiv cel pentru calculator și cel de confidențialitate, ar trebui să dispară.

„De ce consider eu că trebuie să fie o doză destul de mare de precauţie, atunci când vorbim de această lege? Pentru că o categorie beneficiară de excepţie pentru care sporurile au ajuns să fie chiar 85 la sută în plus faţă de salariul de bază o reprezintă sistemul de sănătate şi anume medicii. Sunt medici care cu sporuri cu tot, ajung să aibă 85 la sută în plus faţă de salariul pe care l-ar avea fără sporul de condiţii foarte periculoase, foarte dificile. Or, medicii au fost eroi în această etapă. Gândiţi-vă, cum ar fi să vină un decident şi să spună, hai, nu ne interesează?”, a declarat Raluca Turcan.

Raluca Turcan a menționat că acordarea de sporuri din sistemul public de salarizare este „o abordare hierupistă”, iar eliminarea unora dintre ele nu ar trebui să îi afecteze pe bugetari, deoarece nu acesta este scopul.

„În calitate de ministrul al Muncii, nu am susţinut o abordare heirupistă de tratare a sporurilor bugetarilor pentru că, realmente, sunt categorii de bugetari care muncesc foarte mult şi merită motivaţi şi în acelaşi timp bugetari care lucrează în condiţii dificile şi aceştia trebuie sprijiniţi. Acolo unde sunt sporuri anapoda, în momentul în care le luăm la puricat, unul câte unul, punem degetul pe rană şi, fie le acordăm într-o sumă fixă, dacă vor fi necesare, dar unele vor fi eliminate”, a adăugat, luni seară, Raluca Turcan, pentru un post de televiziune.