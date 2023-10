Raluka și Ana Baniciu, prinse în mijlocul bombardamentelor din Israel: „E război în adevăratul sens al cuvântului”. Cele două s-au adăpostit într-un buncăr: „Auzim bombe non-stop”

In articol:

Raluka și Ana Baniciu trec prin momente de panică! Cele două artiste au mers în Israel pentru a participa la un concert susținut de Bruno Mars, dar s-au văzut prinse în situația extrem de tensionată care este acum în țară.

Ana Baniciu și Raluka, prinse în mijlocul războiului

În această dimineață, premierul Benjamin Netanyahu a declarat starea de război, după ce gruparea militară Hamas a lansat un atac terorist asupra zonei de sud a Israelului.

Pe rețelele de socializare, Ana Baniciu și Raluka au apărut astăzi extrem de îngrijorate, povestindu-le urmăritorilor din mediul online că, din păcate, au fost prinse în bombardamentele din Israel. Cele două artiste au călătorit la Tel Aviv pentru a merge la un concert susținut de Bruno Mars, însă, ajunse acolo, și-au dat seama cât de gravă este, de fapt, situația din țară.

Într-o serie de filmulețe postate pe Instagram, Ana Baniciu a povestit că ea și Raluka au fost trezite azi-dimineață de sirene, iar ulterior au auzit o explezoie extrem de puternică. Artista a mai spus faptul că străzile orașului sunt pustii la propriu, după ce s-a declanșat stare de război în Israel.

Mai mult, cele două vedete au încercat astăzi să meargă în oraș, pentru a mânca ceva, însă au fost nevoite rapid să se adăpostească într-un buncăr, după ce au auzit o altă sirenă. Concertul la care ar fi trebuit să meargă Ana și Raluka a fost anulat, iar cele două vor fi nevoite se rămână în Tel Aviv până luni, în timp ce starea de acolo este una extrem de îngrijorătoare.

„ Ana Baniciu: Zi tu cum ne-am trezit în dimineața asta!

Raluka: Cu sirenele peste tot și de trei ore auzim bombe non-stop

Ana Baniciu: Buna dimineața dragilor, sunteți în liniște și să apreciați asta, pentru că noi suntem în Tel Aviv, aici unde de dimineață ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră, pe care locuim acum, aici. Sirenă care ne anunța că trebuie să mergem rapid în buncăre. Nu am apucat să mergem în buncăre până când am auzit explozia propriu-zisă, care era în zona noastră, doar că Israelul și Tel Avivul în special sunt cam cei mai tari pe partea de a se apăra, mai ales aerian. (...) Am crezut că la ei este o chestie care se întâmpla mai des, în schimb am aflat că asta nu e o chestie comună. Ce s-a întâmplat azi, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Nu știu cum am nimerit fix noi momentul ăsta. Și este pustiu pe stradă, am încercam să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă, am intrat într-un buncăr al unui bloc care era cel mai apropiat. Ne-au deschis niște oameni și am intrat într-un alt buncăr și stând în buncăr se auzeau efectiv exploziile, după care am ieșit din buncăr și ne-am dus mai departe. Suntem în Airbnb-ul în care locuim acum și n-o sa mai ieșim de aici curând. Avem bilet de avion luni de întoarcere, nu știm dacă aeroportul este sau nu închis, cert este ca suntem safe, totul va fi bine. În seara asta în schimb era concert Bruno Mars și eram extrem de entuazmați că mergem la concert. Bruno Mars evident că a anunțat că nu mai susține concertul, oricum nu ar fi safe deloc. Înțeleg că au reușit să intre foarte mulți civili din Gaza în Israel și au început să împuște pe stradă în partea de sud, deci e chiar război în adevăratul sens al cuvântului”, a povestit Ana Baniciu pe pagina ei de Instagram.

Raluka și Ana Baniciu, prinse în bombardamentele din Israel [Sursa foto: Instagram]

Israelul, în stare de război

Este război în toată regula în Israel! În această dimineață, militarii grupării Hamas, cei care conduc Fâșia Gaza, au declanșat un atac terorist în sudul Israelului, denumind atacul „Operaţiunea Al-Aqsa Flood”. Potrivit armatei din Israel, un număr de teroriști s-au infiltrat pe teritoriul de sud al Israelului și au pornit un atac extrem de grav, lansând 5.000 de rachete. Ulterior, membrii grupării Hamas au pornit pe străzile Israelului și au început să împuște trecătorii, în orașul Sderot. Sute de cetățeni au pierit în urma atacurilor, până la această oră.

„Am decis să punem capăt tuturor crimelor ocupaţiei", a declarat Mohammad Deif, comandantul Brigăzilor Ezzedine al-Qassam, într-o înregistrare audio difuzată de Al-Aqsa TV, canalul de televiziune al Hamas, mişcarea islamistă aflată la putere în Gaza, potrivit Observatornews.ro.

Bombardamentele continuă în Israel, având loc lupte între militarii mișcării palestiniene de la Hamas și armata iasreliană. Mai mult, premierul Benjamin Netanyahu a declarat, în această dimineață, faptul că Israelul se află în război cu Fâșia Gaza.

„Suntem în război şi vom câştiga!", a afirmat Benjamin Netanyahu într-un mesaj adresat israelienilor, potrivit sursei citate anterior.