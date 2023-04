„Rămâne în viaţa mea o persoană însemnată cu roşu” Cine este femeia pe care Carmen Tănase a considerat-o a doua sa mamă? Actrița are numai cuvinte de laudă la adresa ei

In articol:

Carmen Tănase este unul dintre numele sonore din lumea teatrului românesc și chiar dacă are o mulțime de fani, puțini sunt cei care știu despre oamenii care și-au pus amprenta asupra vieții sale profesionale.

Actrița a mărturisit că de-a lungul carierei sale a existat o persoană care i-a ghidat mereu pașii și de la care a avut tot timpul ce învăța, aceasta fiind profesoara sa Olga Tudorache, pe care a ajuns să o vadă ca pe o a doua mamă.

Cine este cea pe care Carmen Tănase o vedea ca pe a doua sa mamă

Carmen Tănase are numai cuvinte de laudă la adresa femeii și susține că ea este cea pe care întotdeauna a considerat-o ca pe o a doua mamă. Vedeta recunoaște că a avut mare noroc că a întâlnit-o pe regretata actriță care avea un suflet de copil, în ciuda faptului că părea o persoană dură.

„E ciudat că în ultima vreme am tot vorbit despre Olga Tudorache. Cred că am făcut ceva bine într-o viață anterioară și am reușit să nimeresc la ea. A fost profesoara mea și, cumva, a doua mea mamă, căci așa era relația noastră. Altfel nu-mi explic acest noroc. Olga era un copil mare, era extrem de sensibilă și emotivă. Și Dumnezeu i-a dat carcasa aceea, așa cum se întâmplă la arici. Aricilor le-a dat Dumnezeu țepii, pentru că sunt extrem de fragili pe dinăuntru. Odată ce o cunoșteai, acolo rămâneai, lipit, nu mai aveai cum să pleci vreodată. Olga Tudorache rămâne în viața mea o persoană însemnată cu roșu, cu fierul roșu. Am învățat imens doar uitându-mă la ea. Nu trebuia să-mi spună nimic pentru că înțelegeam tot. O actriță uriașă”, a declarat vedeta, potrivit Adevărul.

Citeste si: „Din acel moment, s-a încheiat viața pentru mine”. Armin Nicoară, copleșit de stări depresive din cauza diabetului- kanald.ro

Citeste si: Un fotbalist celebru a rămas paralizat după ce s-a distrat alături de prieteni. O băutură l-a adus în această situație. Ce conținea- stirileprotv.ro

Carmen Tănase și Olga Tudorache [Sursa foto: Instagram/ Captură video]

Citește și: Carmen Tănase nu a dormit nopți la rând. Actrița a dezvăluit ce i se întâmplă în ultima perioadă: „Vârsta își spune cuvântul”

Carmen Tănase, despre viața pe scenă

Carmen Tănase a pășit pe scenă pentru prima dată în anul 1984, pe vremea când era în al doilea an de facultate, iar de atunci și-a dedicat viața artei teatrale. Într-un interviu, actrița a mărturisit că atunci când se află în fața publicului toate problemele sale dispar.

Citeste si: Silviu Prigoană, reacție incredibilă după ce a aflat că Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan! Ce a transmis omul de afaceri în urmă cu puțin timp- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 25 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu trebuia sa raman. Mi-a explicat si doamna doctor!" Claudia Patrascanu, despre cum a ramas gravida cu primul copil al lui Badalau- radioimpuls.ro

„Pe scenă, n-am pierdut niciodată, ba chiar am câștigat. Pe scenă mă simt cel mai bine, mai bine decât acasă. Acasă nu prea am timp să stau și când am timp, am foarte multă treabă. Dar pe scenă, deși am treabă, mă relaxez, mă redescopăr și aici îmi trec toate durerile. Uit tot când bate gongul. Apoi problemele revin când lumina se stinge. Asta nu s-a schimbat niciodată și, bineînțeles, relația și dragostea pe care o am pentru fiul meu. Asta nu se va schimba niciodată”, a mai adăugat actrița.

Citește și: Carmen Tănase, la un pas de tragedie. Locuința actriței era cât pe ce să ia foc: ,,Eram în panică, nu aveam cum să plec”