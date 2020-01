Ramona Bădescu a fost fotografiată de italieni acum câteva zile. Vedeta a născut în luna octombrie 2019 primul ei copil, un băieţel. Între timp, pe 29 noiembrie 2019, a împlinit și 51 de ani, dar arată impecabil, la doar câteva luni de la naștere. Pentru că e considerat un eveniment și în Italia, acolo unde locuieşte de multă vreme, mai ales că Ramona a născut la 50 de ani, jurnaliștii au stat cu ochii pe ea. Revista Diva e Donna a publicat primele poze cu actriţa și fiul ei, la o plimbare în parc. (vezi cum arăta Ramona Bădescu acum 20 de ani)

“Chiar dacă am 50 de ani ca vârstă anagrafică, ca vârstă biologică am vreo 32, aşa cum arată analizele, pentru că nu am făcut niciodată excese şi am avut o viaţă sănătoasă. Eu şi iubitul meu luasem hotărârea ca, în luna ianuarie, să recurgem la fertilizare, dar când m-am dus să încep procedura, cu toate analizele, doctorul meu ginecolog m-a privit cu un surâs enorm şi m-a surprins spunându-mi că eram deja însărcinată în două săptămâni", a spus Ramona Bădescu.

Ramona Bădescu a fost fotografiată de italieni. A născut la o clinică din Roma

„Am hotărât să nasc prin cezariană, la o clinică privată din Roma. Am un medic extraordinar, Giacomo Valducci, care m-a asigurat că totul va decurge perfect. Recunosc că am emoții. Am o listă de nume pentru copil, însă mă voi hotărî probabil în momentul în care îmi voi ține în brațe bebelușul pentru prima oară! Pentru mine, a deveni mamă este o emoție atât de mare încât îmi taie respirația, dar și o responsabilitate pe măsură", povestea vedeta într-un interviu recent pentru Revista Taifasuri.

Ramona a vorbit și despre bărbatul cu care se iubește de doi ani de zile. Deși se ferește să spună cum îl cheamă, Ramona a dezvăluit că nu este o persoană publică și că este cel alături de care a trăit cele mai puternice sentimente de dragoste: „În aceşti doi ani de zile de când am ales să mă dedic vieţii sentimentale, am trăit pentru prima oară în viaţa mea o iubire intensă, o iubire magică, aşa cum nu am simţit niciodată până acum pentru o persoană unică, aşa cum este el, dar care nu are nicio legătură cu lumea showbiz-ului”.