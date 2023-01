Ramona Bădescu deschide cufărul cu amintiri și povestește cel mai tare Revelion la care a luat parte! Nu o să îți vină să crezi ce a făcut vedeta la doar 18 ani: "A fost ceva de panică, groaznic" | EXCLUSIV

In articol:

La cei 53 de ani ai săi, Ramona Bădescu a rămas la fel de senină și tânără. Actrița se mândrește cu o siluetă de vis și poate spune, fără nicio urmă de modestie, că dă clasă multora dintre domnișoarele din ziua de astăzi cu felul în care arată. Ramona

Ramona Bădescu pune cariera pe primul loc în 2023

Bădescu are o carieră de succes atât în România, cât și în Italia. Vedeta se poartă mereu elegantă și cu o ținută rafinată.

Ramona Bădescu și-a făcut deja planurile pentru trecerea dintre ani. I-a fost dor să profeseze, așa că 2023 vine cu idei și proiecte în plan profesional. Ramona Bădescu s-a ocupat până acum de familie, dar anul viitor a luat o decizie personală.

"Anul acesta, cu muncă. Mă întorc la muncă, pentru că sunt mamă, soție, bucătăreasă în casă și fac toate lucrurile, dar, în primul rând vreau să mă gândesc la mine cu puțin egoism, să mă reîntorc la meseria mea, care îmi dă satisfacție, putere, mă face să cred mai mult în mine de zi cu zi, să mă confrunt cu noi provocări, cu noi spectacole, propuneri și cred că și lui Ignazzo își dorește să aibă o mamă realizată, decât o mamă acasă cu el, de care să se sature că stă toată ziua cu ea." , a declarat Ramona Bădescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ramona Bădescu, revelion nebun la 18 ani

Printre mărturisiri, Ramona Bădescu ne-a povestit un Revelion memorabil, o întâmplare care a avut loc în noaptea dintre ani, la vârsta de 18 ani. Se pare că atunci când era adolescentă, actrița era destul de năzdrăvană.

"Cel mai frumos revelion a fost atunci când aveam 18 ani, când mama nu mă lăsa să mă duc la o petrecere cu prietenii mei, spunându-mi că sunt prea mică. Știu că e de râs, dar pe vremea aceea așa era. Între timp, a venit prietenul meu de pe acea vreme și țin minte că am dansat în sufragerie, ne-am îmbrățișat, nimic mai mult și fiind cu mine în casă prietena mea cea mai bună de pe vremea aia, a auzit că vin părinții. Atunci am intrat în panică, pentru că având două intrări în casă, nu știam cum să îl ascund, ce fac, cum iese, a fost ceva de panică, groaznic, mai ales că între timp îi spusesem mamei mele că friptura a fost extraordinară, eu care nici nu mâncasem. Am reușit să îl scot afară din casă printr-o ieșire din fața casei, în timp ce părinții mei erau în spate. Ca să nu mă prindă cu minciuni, mi-am adus aminte și am luat un cotoiaș de pui din aragaz, l-am rupt repede și l-am băgat în buzunar. Sunt amintiri minunate, dar când le-am trăit au fost momente de groază.", a mărturisit Ramona Bădescu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

