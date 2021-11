Ramona Bădescu face dezvăluiri dureroase despre fostul soț. „Cât a fost însurat cu mine a avut un copil”

In articol:

În cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai, Ramona Bădescu a vorbit deschis despre cum s-a încheiat căsnicia de șapte ani cu baronul italian.

Ramona Bădescu, declarații despre fostul soț

Invitată la „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Ramona Bădescu a poveștit pentru prima dată cum s-a încheiat relația de șapte ani cu primul soț.

La întrebarea adresată de Denise Rifai, „L-ați iertat pe fostul soț că v-a lăsat pe drumuri?”, Ramona Bădescu a dezvăluit care au fost motivele pentru care au pus punct căsniciei de șapte ani. Actrița a recunoscut că nu mai exista iubire între cei doi, iar când s-a ajuns la amenițări, aceasta a decis să plece fără nimic.

Totodată, actrița mărturisește că nu regretă nimic din ce s-a întâmplat, și că a primit de la viață tot ce și-a dorit, iar cea mai mare dezamăgire primită de la fostul soț a fost când a aflat că în timpul căsnicie a avut un copil cu o altă femeie.

„Nu pot sa spun că m-a lăsat pe drumuri, a fost hotărârea mea, una luată de comun acord. Ajunsesem în momentul în care nu ne mai iubeam, nu mai aveam emoția de a ajunge acasă și să mă strângă în brațe, să facem dragoste, să stăm împreună, nu mai exista aceea dorință. Eu recit doar pe contract și în filme, dar în viața reală nu sunt o bună actriță. Nu-mi place să mint, să însel, pentru că m-aș înșela pe mine însămi, ci prefer să închid o relație și să închid o alta nouă. Vreau să fiu foarte adevărată și tranșantă cu persoana de lângă mine, vreau să-i spun că nu ne mai iubim și că nu mai putem să stăm împreună.

Soțul meu a fost un om deosebit, m-a cucerit, a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, și nu aș suporta să stau lângă un bărbat care m-ar lovi, iar cu această ocazie vreau să spun tuturor femeilor, care sunt victime a unor bărbați violenți, nu suportați, denunțați, pentru că un bărbat te poate lovi cu un trandafir, dar nu trupește.

A fost o frumoasă relație, s-a terminat, iar când s-a ajuns să spună că „dacă pleci, nu mai ai nimic, ai curaj?” eu am spus am curaj și am plecat. Am refăcut totul și Dumnezeu mi-a dat de 10 ori mai mult. Da, l-am iertat și îi doresc tot binele din lume. Cel mai rău m-a rănit când am aflat că în timpul căsniciei a avut un copil. După ce l-am iertat, și-a refăcut viața cu o persoană cu care era și când era căsătorit cu mine, deci se explică de ce acel nu și din partea lui și acea senzație de nedorință.”, a spus Ramona Bădescu.

În prezent, Ramona Bădescu este o femeie împlinită alături de un alt bărbat, cu care are și un băiețel de doi ani, Ignazio. Actrița împreună cu Fabio Cali trăiesc o poveste de dragoste timp de patru ani, timp în care bărbatul a fost un bărbat atent, care a știut să o cucerească în fiecare zi.

Ramona Bădescu, în cadrul unui interviu, a declarat că este sufletul ei pereche, cu care împarte multe lucruri, fiind născuți și în aceeași zodie.

Ramona Bădescu, împreună cu viitorul soț, Fabio Cali [Sursa foto: Captură KANAL D]

„De pe 18 iulie 2017 suntem împreună, de 4 ani, dar parcă am fi de o viață. Este Săgetător ca și mine, ne leagă foarte multe lucruri, avem multe în comun. Este unic, este omul care nu numai că m-a cucerit, dar continuă în fiecare zi să mă cucerească.”, a spus Ramona Bădescu.