Ramona Bădescu se căsătorește cu tatăl băiețelului ei. Cine este bărbatul alături de care va sta în fața altarului? "Nu a fost dragoste la prima vedere"

Ramona Bădescu

Ramona Bădescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de bancherul sicilian și omul de afaceri Fabio Cali (53 ani), care i-a dăruit și un băiețel superb. Odată cu botezul celui mic, vedeta a dezvăluit că își dorește să oficializeze și relația cu partenerul său și să îmbrace rochia de mireasă, pentru a doua oară.

"Nu a fost dragoste la prima vedere"

Deși acum și-au întemeiat o familie frumoasă și sunt mai împliniți ca niciodată de când băiețelul lor a venit pe lume, Ramona Bădescu a mărturisit că între ea și viitorul ei soț nu a fost deloc dragoste la prima vedere.

Frumoasa brunetă a povestit că a durat destul de mult până ce Fabio a reușit să o cucerească și nu s-a lăsat deloc ușor, punându-i bețe în roate: "Ne-am cunoscut pe 18 iulie 2017 și atunci nu ne-am plăcut din prima. Nu a fost dragoste la prima vedere. A fost o cucerire lentă, am vorbit mult la telefon, mai ales că imediat ce ne-am cunoscut în Italia, eu am plecat la Malta pentru un spectacol și apoi la București. El era obișnuit să cucerească imediat o persoană pe care o cunoștea, să îi cadă la picioare, cu mine a fost însă mai greu. Fiind plecată în țară, a recurs la multe telefoane, convorbiri și nu întâlniri, care au făcut într-un fel să ne cunoaștem într-un mod mai profund și mai delicat. Eu am fost întotdeauna mai greu de cucerit.", a declarat Ramona, pentru Click.ro.

Ramona Bădescu, nuntă și botez în aceeași zi

Ramona Bădescu a fost nevoită să amâne botezul băiețelului ei, Ignazio, în nenumărate rânduri, din cauza pandemiei.

De aceasta dată, însă, ea și tatăl copilului au luat decizia de a avea parte de un dublu eveniment, căci proaspeții părinți își doresc să ajungă în fața altarului, după 4 ani de relație: "Botezul lui Ignazio s-a tot amânat din cauza pandemiei, dar se apropie și momentul lui. Ne pregătim! Ne ocupăm acum de lista cu invitați și de organizare, de tot ceea ce trebuie, pentru ca fiul meu să aibă un botez deosebit, un botez ca în basme! Surpriza este că ne-am gândit să unim două evenimente importante din viața noastră și o să facem nunta împreună cu botezul!", a declarat bruneta, pentru sursa citată.

Totodată, vedeta a dezvăluit că momentan nu a luat nicio decizie în privința creștinării micuțului, dacă va fi ortodox sau catolic: "Mamei mele i-ar face plăcere ca fiul meu să fie botezat ortodox. Normal, trăind în Italia, ar trebui să fie botezat catolic, chiar dacă este și creștin ortodox. Sunt acum în medieri și în stabilirea tututor detaliilor și sper să stabilim și data evenimentului, până la urmă vom decide cum este mai bine. Mama mea și-ar dori să-l botezăm pe Ignazio în aceeași bisericuță unde am fost botezată și eu, la Craiova, iar tatăl lui, Fabio, vrea să fie botezat catolic, în Italia, așa că deocamdată suntem în negocieri.", a mai adăugat actrița, pentru Click.ro.