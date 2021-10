Ramona de la Clejani a trecut prin momente de groază după ce a fost arestată! „Mai bine de 24 de ore am stat închisă”

In articol:

Ramona de la Clejani a treut prin momente de maximă tensiune, după ce autoritățile britanice au decis să o aresteze și să o controleze până la sânge, din cauză că aceasta uitase să prezinte un document foarte important. Timp de 24 de ore, aceasta a fost privată de libertate, fiind închisă într-un spațiu special amenajat, timp în care oamenii legii i-au controlat toate actele, telefonul mobil, tranzacțiile bancare și chiar i-au făcut și un test pentru a vedea dacă este consumatoare de substanțe

interzise.

Au fost clipe foarte grele pentru artistă, căci polițiștii nu voiau să-i dea niciun fel de informație legată de momentul în care va fi eliberată, iar aceasta s-a temut că nu va mai putea lua legătura cu copiii ei. După ce a depus din nou documente, Ramona de la Clejani a fost eliberată din arest.

„Mai bine de 24 de ore am stat închisă, arestată. Mi s-au luat actele în primul rând, m-au verificat. Aveți mare grijă să aveți rezidența pusă la punct, să nu pățiți ce am pățit eu. Nu aveam dovada, am trimis de ei că am documente acolo. (…) Nu am pus dovada că sunt acolo din 2020, mi-au trimis un e-mail și eu n-am fost atentă. A fost greșeala mea și au spus că am luat statul britanic, cum ar fi că nu i-am acordat atenție. Și pentru asta mi-au făcut dosar, m-au luat la controale. M-am speriat atât de tare, telefonul verificat, mi-au făcut test de droguri”, a declarat Ramona de la Clejani la un post de televiziune.

Ramona de la Clejani s-a despărțit de tatăl copiilor

Artista a divorat în mare taină anul trecut, după ce de cinci ani se tot chinuia să scape din mariajul în care nu se mai simțea deloc împlinită. Aceasta anunțare încă din 2015 că vrea să se separe de tatăl copiilor ei.

„Da, am băgat divorț. Mi-am luat avocat și vreau să termin cât mai repede toată povestea asta. Am fost căsătorită cu Ion cinci ani, iar de trei-patru nu i-a mai păsat de noi. Așa că m-am decis să mă eliberez de el și să îmi refac viața cât mai am timp. Cine mă va lua va trebui să știe că mă ia cu trei fete. Și mai am o noutate, voi reveni la numele de fată. O să mă numesc Ioniță, ca tatăl meu.

Mi-a fost greu, cum să nu, dar m-am redresat pe parcurs. Când nu mai puteam intram în casă, mă ascundeam și mă văicăream și boceam, mamă, mamă. După jumătate de oră ieșeam senină din casă și mă jucam cu fetele. Pe ele le-am scutit, n-au știut de suferințele mele. Cât despre Ion, fostul meu soț, ce să vă zic: îi doresc fericire și succes și îl anunț că o să-mi refac viața. Mai stau un an pe bară, ca să îmi revin sufletește și financiar, și după asta o să-mi găsesc pe cineva”, a dezvăluit Ramona de la Clejani pentru WOWbiz.ro, în 2015.