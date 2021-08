Ramona de la Clejani, despre despărțirea de tatăl copiilor ei: „Sunt lucruri foarte dureroase”

Ramona de la Clejani, despre relația cu fostul soț [Sursa foto: Instagram] 18:36, aug 16, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Ramona Manole a venit în platoul unei emisiuni de televiziune și a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din viața ei. Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani s-a despărțit de fostul ei soț, alături de care are trei copii. Fiica renegată a cântărețului a fost cea care a intentat procesul de divorț în 2017, care a ajuns la final în vara anului trecut.

„Eu am crescut fără tată și la rândul meu m-am despărțit de fostul meu soț. Eu am încercat din răsputeri să ofer acestor copii tot ce nu am avut eu în copilăria mea.(...) Fetele mele au o relație bună cu tatăl lor. Eu le mulțumesc că sunt alături de copiii mei. Ei sunt o familie numeroasă și mă mai ajută, chiar dacă nu mai sunt cu ei. Copii sunt și acolo și la mine. Suntem o familie, numai că nu mai suntem în aceeași casă. Chiar dacă suntem de etnie rromă, încercăm să ne modernizăm, să nu ne mai certăm”, a declarat Ramona Manole.

Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Cum se înțelege fostul soț al Ramonei Manole cu copiii

Ramona Manole a mărturisit că motivul despărțirii a fost unul dureros și nu a deschis subiectul în fața copiilor. Bărbatul este implicat în creșterea copiilor și are o relație strânsă cu ei.

Citeste si: Ramona Manole a suferit o intervenție chirurgicală! Cum se simte artista și ce a făcut-o să recurgă la operație: „Îmi vine să plâng și să râd”

„Astea sunt lucruri foarte dureroase. Niciodată nu am deschis subiectul în fața copiilor, pentru că nu vreau să le doară. Eu știu că acest lucru doare foarte tare.(...) Copiii mei n-au simțit lipsa unui tată, pentru că el are o legătură strânsă cu ele, chiar dacă nu mai este cu mine, el este un părinte adevărat. Eu mă bucur că și iubește fetele și mă respectă și pe mine, oarecum, că sunt mama copiilor lui”, a adăugat Ramona de la Clejani.