Ramona de la Clejani, dezvăluiri cu ochii în lacrimi: "Mă duceam cu mama în pădure să adunăm lemne". Fiica lui Ioniță de la Clejani povestește cât de greu a trăit în copilărie | EXCLUSIV

In articol:

Viața Ramonei de la Clejani nu a fost lipsită de probleme.

Fiica lui Ioniță de la Clejani s-a confruntat cu o copilărie trăită în sărăcie, a început să muncească la o vârstă extrem de fragedă în pădure, alături de mama ei și s-a apucat de cântat la 15 ani, tocmai pentru a-și câștiga singură veniturile.

Vedeta nu s-a dat în lături de la muncă nicio clipă, nici măcar în momentul în care era un copil. Mama artistei era singura persoana din familie care producea bani așa că ei îi revenea sarcina de a-și întreține atât frații, cât și părinții. Toși locuiau în aceeași curte și fiecare avea propria cameră, astfel că Ramona de la Clejani și mama ei locuiau împreună în aceeași cameră, iar în lipsa unui aragaz, femeia făcea mâncarea la plită.

Greutățile au fost mari, așa cum povestește chiar Ramona de la Clejani, în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu. Totuși, Ramona de la Clejani nu și-a pierdut niciodată încrederea și mărturisește, cu ochii în lacrimi, că mama ei a învățat-o să aibă încredere în Dumnezeu.

Ramona de la Clejani, dezvăluiri cu ochii în lacrimi

Vedeta a avut parte de o copilărie frumoasă, însă extrem de grea, după cum povestește chiar ea. Ramona de la Clejani nu mergea mereu la școală, însă de fiecare dată își ajuta mama la muncă, cele două aducând lemne din pădure iarna și ocupându-se de comerțul la tarabele de lume în sezonul cald.

Citește și: Ramona de la Clejani, plină de durere, după ce s-a revăzut cu tatăl ei, Ioniță de la Clejani: „Nu-l urăsc”| EXCLUSIV

Pentru vedeta era greu să ia lemnele din pădure, însă știa foste bine cât de mult muncea mama ei și câtă nevoie aveau de ele în primul rând ca sursă de căldură și în al doilea rând, pentru vânzare.

Familia artistei își câștiga existența din vânzarea lemnelor iarna așa că nu putea să o lase pe mama ei la greu.

Când nu mergea la școală, Ramona de la Clejani își petrecea cea mai mare parte a timpului în pădure, acolo unde aduna lemnele pe care le aducea acasă.

"Mama mi-a spus că Dumnezeu o să facă minuni. Am tras mult și o ascultam pe mama și numai așa îmi spunea mama: că Dumnezeu e sus și o să facă minuni din mine. De multe ori săraca mă ducea la școală, în alte ori nu mă mai ducea.

Eu în fiecare zi aveam o misiune, să mă duc cu ea în pădure să adunăm lemne că venea iarna și era foarte greu pentru noi două. Eu mergeam oricând acolo unde mă ducea ea. Niciodată nu refuzam pentru că vedeam că se chinuie și îi este greu și îmi era milă de ea și ei de mine.

Citeste si: Se dau 1.500 de lei de persoană! Banii intră direct pe card. Cine sunt beneficiarii- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Noi aduceam lemne și să ne încălzim noi, dar și ca să le vindem, ca o sursă de venit. Așa supraviețuiam iarna. Le aduceam cu spatele. Îmi făcea mama un cârlig și toată ziua o petreceam în pădure. Nu aveam timp să merg la școală pentru că nu îmi mai ardea.

Iarna mergeam la pădure, iar primăvara aveam tarabe și vindeam. Nu aveam cizme la pădure, îmi dădea vărul meu adidași, adidașii lui, ghiozdanul lui când îi cumpăra mama lui", a dezvăluit Ramona de la Clejani, la WOWnews.

Ramona de la Clejani și Cornelia Ionescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce a vrut să facă Ramona de la Clejani cu primii bani câștigați

La 15 ani, Ramona de la Clejani s-a apucat de cântat. Mama ei, la rândul său artistă, a început să o ia la evenimente și astfel a început să-și câștige primii bani. Deși ar fi avut nevoie și de ținute pentru petreceri, vedeta a preferat să-și pună banii de-o parte pentru a mai construi o cameră la casă.

Citește și: Ramona de la Clejani dă totul din casă! Ce se întâmplă între ea și logodnic: „Este influențat”. Nimeni nu se aștepta să facă aceste dezvăluiri

Cu ochii în lacrimi, fiica lui Ioniță de la Clejani a povestit ca întreaga familie a mamei sale locuia într-o singură casa, baia fiind în curte. Vedeta și mama ei împărțeau aceeași cameră și ori de câte ori trebuia să gătească, aceasta folosea o plită pentru că nu aveau aragaz.

"La 15 ani am început să cânt. Mă lua mama după ea la cântări și eu din banii pe care îi luam de la cântări, nu mă îmbrăcam. Condițiile noastre fiind foarte foarte aspre, eu îmi doream să îmi fac o cameră. Casa noastră era mică. Aveam o cameră eu cu mama și acolo trebuia să și stăm, să și mâncăm. Nu aveam condiții cu baie, baia era în curte.

Ea mai locuia în curte cu familia ei și stăteam acolo cu frații ei, cu părinții ei, fiecare în câte o cameră(...) Nu aveam nici aragaz, aveam o plită și făcea mama mâncare acolo(...) Eu nu o judec pe mama, ea a fost o cântăreață de excepție și ea din ce câștiga, îi ajuta pe frații ei. Dacă ei nu aveau ce să pună pe masă, ea era singura care producea. Eu așa am văzut la mama și așa fac și eu acum, dar cu alte principii", a mai dezvăluit Ramona de la Clejani, în emisiunea Corneliei Ionescu.

Citeste si: Noi detalii ies la iveală în urma decesului Laurei Roșca! Obiectele personale ale lui DJ Lalla au fost găsite pe o plajă din Mamaia. Tatăl fetei, mărturisiri dureroase despre decesul fiicei sale!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Îmi pare foarte rău” Cum a reacționat fosta iubită a lui Andre Bîrleanu, după ce modelul a fost acuzat că și-a răpit, bătut și abuzat actuala parteneră în centrul Capitalei- radioimpuls.ro

Ramona de la Clejani [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a decurs revederea dintre Ramona de la Clejani și tatăl său Ioniță

Ramona de la Clejani s-a revăzut cu tatăl său după 24 de ani, iar momentul a fost unul extrem de emoționant. Vedeta a dezvăluit că totul s-a petrecut pe fugă, la un eveniment. Nici după mai bine de două decenii nu s-au apropiat, nu au existat îmbrățișări, iar Ramona îl privește doar ca pe un artist.

Citește și: Viorica de la Clejani a dezvăluit că suferă de o boală care afectează tot mai mulți oameni! Ce nu mai are voie să facă: „Cu cât mănânci mai mult, cu atât te duci mai repede”

"Nu am vorbit cu nimeni până acum, vă spun vouă în exclusivitate. Cântând cu formația George Talent, la un eveniment a fost el invitat cu program surpriză. Cum s-a întâmplat în noaptea aia, am fost trimisă de către formația să cânt un alt program, în altă locație. Eram atât de supărată că nu am apucat să îl văd, a fost cea mai mare dorință a mea.

Eu mi-am zis că trebuie să muncesc să îl văd pe tata, pentru că e un nume mare în muzică. M-am dus la o mânăstire și m-am rugat să mi-l aducă pe tata. Nu îl mai văzusem de la 12 ani. Mergeam la un eveniment, eram cu Dan Bursuc, și a venit și tata acolo, acum două săptămâni. Când am auzit că a venit Ioniță de la Clejani, m-am blocat direct.

Când l-am văzut, m-am dus la el, ne-am uitat unul la altul, a rămas blocat. Nu știam ce să îi zic. L-am privit ca pe un artist, așa cum e el. Eu nu sunt supărată pe el, în continuare în voi păstra ca ghid în viața mea, ca muzicant. Îmi doresc să calc pe urmele lui. Nu am nimic cu el, l-am iertat. Îl iubesc cu tatăl meu. Când are nevoie de mine, îi dau și casa și viața, tot", a mai povestit Ramona de la Clejani, la WOWnews.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!