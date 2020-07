In articol:

În ultima perioadă, în mediul online, Ramona a postat mai multe fotografii cu un bărbat misterios. Fanii spuneau că este vorba de Nikolas Sax, pentru că în timpul competiției frumoasa mămică păstra legătura cu manelistul. Nu de puține ori, Ramona a afirmat că atunci când se va întoarce în România, se va întâlni cu Sax. Blondina a publicat mai multe fotografii în brațele unui tânăr, iar susținătorii acesteia au fost siguri că-i vorba de Nikolas. Tânăra a ținut să-i lămurească, iar la scurt timp au apărut alte poze, însă de data aceasta se vede clar cine este tânărul.

Citeste si: Lista exactă a substanțelor pe care Margherita de la Clejani le avea în corp în ziua accidentului. Ce a consumat, de fapt fata Clejanilor

Citeste si: Eveniment tragic pe un drum din Olt. Un bebeluș de nouă luni și-a pierdut viața într-un accident provocat chiar de tatăl său

Citeste si: Ultimă oră! Alertă cu BOMBĂ la Primăria Capitalei. Angajații au fost scoși din clădire

Nikolas Sax, surprins cu foste concurente de la Puterea Dragostei

După ce a fost asociat cu Ramona de la Puterea Dragostei, manelistul a ieșit la piscină cu alte foste concurente ale emisiunii. Nikolas s-a distrat alături de câțiva prieteni, dar și de Ligi și Bia, la o piscină. Imaginile au fost postate de aceștia pe paginile lor de Instagram.

”Aștia de sunteți invidioși pe succesul meu, certați-vă cu Dumnezeu”, a spus Nikolas.

În timpul competiției Puterea Dragostei au existat multe zvonuri cum că Ramona și-ar dori o relație cu Livian. Câștigătorul sezonului doi al emisiunii a clarificat lucrurile, în urmă cu puțin timp.

„A venit vorba că eu am încercat să o sărut pe Ramona în emisiune. Am zis că e penibil zvonul. Dacă doream să am ceva cu Ramona sau să o sărut, nu mai puteam eu de sărutul ei, o sărutam în afară, nu?! Să nu-mi stric parcursul în emisiune, să n-o supăr pe Bianca, dar nu s-a întâmplat nici în afară, nici înăuntru. Trebuie să fii cel mai nebun om să faci chestia asta despre care s-a zvonit că am făcut-o eu”, a mărturisit Livian.