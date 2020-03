Ramona de la Puterea Dragostei a povestit încă de la momentul intrării ei în show că a vorbit cu un fost concurent. ”Am vorbit cu Cătă, dar aici am venit pentru un alt concurent. Nu vreau să spun însă pentru cine”, a mărturisit Ramona încă din prima ei zi în casă.

Citeste si: Cum își petrec timpul Andreea Mantea și fiul ei în plină pandemie de coronavirus. Fanii au fost uluiți de energia lor

Deși a spus că între ea și Cătă, unul dintre foștii concurenți de la Puterea Dragostei, nu a fost absolut nimic, acesta îi trimite mereu mesaje de când aceasta este în show. Chiar și pe ultimul live realizat de Ramona, Cătă i-a trimis mai multe mesaje. Într-unul dintre acestea, tânărul îi spunea că ar vrea să reintre în show pentru ea, iar mesajul Ramonei a fost: ”Te aștept”.

Citeste si: Scandal la Puterea Dragostei între Andreea Oprică și Turcu din cauza lui Andy ”L-ai jignit! Prezintă un pericol pentru voi” Vom avea parte de o întoarcere bombă în show?

Pentru cine a venit Ramona la Puterea Dragostei

Ramona le-a atras atenția băieților de cum a intrat la Puterea Dragostei. Deși initial a spus că doar a vorbit cu Cătă, unul dintre foștii cocnurenți de la Puterea Dragostei, într-un final s-a dat de gol și a mărturisit că a veniti pentru un baiat care nu mai este în casă și că speră ca el să revină, pentru a-l putea cunoaște mai bine.

Este foarte posibil ca acest băiat să fie Cătă, mai ales că el îi trimite mereu mesaje, lucru dovedit și pe live-urile concurentei de la Puterea Dragostei.

Ramona de la Puterea Dragostei a spus că este mândră că este de etnie rromă

Ramona are un băiețel de 7 ani, pe care a spus că l-au crescut părinții ei. Tânăra de 25 de ani a vorbit și despre tatăl copilului ei, despre care a spus că este rrom. Tatăl biatului este un rrom care provenea dintr-o familie extrem de conservatoare, iar legile staborului erau respectate cu strictete in comunitatea in care trăia și Ramona, împreună cu iubitul ei. Ramona a povestit că el este cel care a greșit și că relația lor s-a destrămat imediat după ce ea a născut, scrie kanald.ro. De altfel, întrebată de fani într-un live dacă este de etnie rromă, Ramona a spus: ”Da. Eu mă mândresc cu asta”.