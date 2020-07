In articol:

Ramona de la Puterea Dragostei i-a lăsat mască pe telespectatorii show-ului, după ce pe internet au apărut poze cu ea din urmă cu câțiva ani. Părerile sunt împărțite, însă cei mai mulți dintre fanii emisiunii susțin că tânăra mămică este mai frumoasă naturală. Recent, concurenta și-a surprins colegii de platou, după ce s-a vopsit blondă. Se pare că în urmă cu câțiva ani, Ramona era tot blondă, însă cu câteva kilograme în plus.

Ramona, criticată dur de fanii Puterea Dragostei

Fotografia de genul ”Atunci/Acum” în care apare Ramona a fost postată pe un grup de susținere al concurenților, chiar de o telespectatoare. Internauții sunt de părere că între Ramona de atunci și cea de acum este o mare diferență, din punct de vedere fizic.

”Si ea spune că nu are operatii. Uitati-va cu atentie că are si acid in buze. În prima poza cum are buzele și cum sunt în a doua”, a comentat o telespectatoare. De altfel, o susținătoare sare în ajutorul Ramonei, spunând că tânăra este frumoasă oricum. ”Este o femeie frumoasă, linistită, cu cei 7 ani de acasa”, scrie Doriana.

Blondina a participat, de curând, la o petrecere, la care a fost în centrul atenției. Concurenta a făcut senzație într-o rochie verde, tip sirenă, iar fotografiile postate de ea pe pagina de Instagram au fost apreciate de peste 13.000 de persoane.